Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proyectos minerosInseguridad en SantiagoCalzados AnteloPAU en Santiago¿Adelanto electoral?
instagram

Setenta e unha mariscadoras de Muros participarán no plan para rexenerar os bancos do Castelo e Esteiro

O acordo asinado entre a Xunta e a confraría busca tamén incrementar a biomasa dos areais mediante sementeiras a comezos de outubro

Daniel Formoso e Marta Villaverde, este luns en Muros.

Daniel Formoso e Marta Villaverde, este luns en Muros. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Muros

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, asinou este luns co patrón maior da confraría de Muros, Daniel Formoso, o convenio de colaboración que activa o plan de restauración ambiental das súas zonas produtivas.

Cun orzamento de 352.403,10 euros, financiado integramente pola Administración autonómica, este acordo supón un paso firme na cogobernanza ao executar as accións deseñadas polo propio sector para paliar a mortaldade de bivalvos do inicio do ano.

A firma impulsa un compoñente social crucial, xa que permite compensar con ata 700 euros mensuais as persoas mariscadoras que participan nestes labores de rexeneración, destinando máis do 89% do importe total do convenio directamente ao pago destas compensacións.

Villaverde contrapuxo esta axilización de fondos autonómicos co "inmobilismo" do Estado, censurando que o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións aínda non materializase as exencións de cotas demandadas por Galicia en marzo.

"O Goberno galego fixo os seus deberes activando este plan de choque, pero a desidia do Goberno central mantén Galicia —declarada zona gravemente afectada polo temporais— sen axudas estatais, o que supón unha discriminación fronte a outras comunidades", criticou.

Con esta sinatura, a confraría de Muros convértese na terceira entidade galega en formalizar o seu convenio bilateral coa Consellaría do Mar, sumándose ás de Noia e Vilaxoán, que xa rubricaron os seus respectivos plans de actuación.

Este acordo forma parte do fondo extraordinario de 22,7 de millóns de euros mobilizado polo Goberno galego -cofinanciado nun 70% a través do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa)—, un programa de choque ao que se sumarán novas entidades a medida que completen a tramitación técnica para devolver a máxima produtividade ao noso litoral.

Rexeneración e sementeiras

O proxecto técnico prevé a mobilización progresiva de ata 71 profesionais e centrarase nas zonas produtivas da praia do Castelo e os bancos da enseada de Esteiro (praia de Esteiro e desembocadura do río Maior).

O plan de traballo estrutúrase a través de labores manuais de descompactación e osixenación do substrato para optimizar o asentamento dos bivalvos, complementados coa retirada de algas ou cunchas e a clasificación do lixo mariño para o seu posterior tratamento ecolóxico.

Noticias relacionadas

Asimesmo, o documento subscribe o obxectivo de incrementar a biomasa dos bancos mediante sementeiras a comezos de outubro. O plan complétase cun programa bimensual de mostraxes e seguimento biolóxico, quendas de vixilancia diaria de catro horas nas baixamares diúrnas e accións formativas específicas orientadas á aprendizaxe de técnicas de semicultivo e á identificación precoz de especies exóticas invasoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents