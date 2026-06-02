Comienza la renovación del parque infantil de la calle Castelao, en Aguiño

El Concello de Ribeira acaba de poner en marcha las obras de renovación del parque infantil de la calle Castelao, en Aguiño, con la finalidad de crear un espacio de ocio infantil que dé respuesta a las necesidades actuales de los niños y niñas de la parroquia.

Hasta allí se desplazaron la concejala de Obras, Herminia Pouso, y su homólogo de Servicios Sociales, Vicente Mariño, para comprobar el arranque de esta actuación.

La intervención supone la retirada de los actuales elementos de juego para crear una nueva superficie, más amplia, en la que se colocará un equipo combinado con capacidad para 36 niños y niñas (dotado de tobogán, plataformas y zonas para trepar), un columpio doble, dos muelles con figuras de animales y un balancín tipo carrusel.

Además, se dotará de pavimento de caucho continuo, si bien se mantendrá el vallado perimetral actual, que fue colocado recientemente.

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Los trabajos son ejecutados por la empresa Urbanismo Técnico Sostenible S.L. y la inversión es de 86.887,84 euros, IVA incluido. La actuación se financia en el marco del POS+2025 de la Diputación de A Coruña, y el plazo de ejecución es de tres meses.