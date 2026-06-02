Merelles inaugura o hotel Alda Corrubedo, con 23 habitacións
Intégrase na categoría Alda Plus, a submarca de maior nivel de Alda Hotels, orientada a viaxeiros que buscan un maior confort e servizos diferenciados
O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, inaugurou este martes o novo hotel Alda Corrubedo, situado fronte ao porto de Corrubedo (Ribeira).
"Os clientes deste novo establecemento poderán gozar da praias, a paisaxe, o patrimonio mariñeiro e a autenticidade da súa xente, que os converten nun destino cada vez máis valorado por quen busca natureza, tranquilidade e experiencias de calidade”, sinalou Merelles.
O novo hotel conta con 23 habitacións. “É unha satisfacción asistir á apertura dun novo establecemento turístico, porque cada vez que un negocio deste tipo abre as súas portas estamos a falar de investimento, de creación de emprego e de persoas que deciden apostar polo futuro”, sinalou Xosé Merelles, quen felicitou os responsables da iniciativa polo seu compromiso coa comarca e co sector turístico galego.
O concello de Ribeira conta con 531 aloxamentos turísticos, que ofertan algo máis de 4.300 prazas; na comarca do Barbanza son case 1.200 establecementos, con máis de 9.500 prazas de aloxamento.
Durante a súa intervención, o director de Turismo de Galicia puxo en valor a traxectoria de Alda Hotels, unha empresa fundada en Santiago de Compostela en 2009 que soubo consolidar un modelo de crecemento sostido e expansión mantendo a súa identidade galega. Na actualidade, a cadea conta con máis de 80 aloxamentos distribuídos por diferentes comunidades autónomas.
Neste sentido, destacou que proxectos como Alda Corrubedo “contribúen a reforzar a posición de Galicia como destino turístico de referencia”. O novo establecemento intégrase na categoría Alda Plus, a submarca de maior nivel da compañía, orientada a viaxeiros que buscan un maior confort e servizos diferenciados.
Na inauguración participaron tamén o responsable da cadea Alda Hotels, Alberto Rodríguez; a alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; e o rexedor de Boiro, José Ramón Romero.
Un enclave privilexiado
Situado fronte ao porto de Corrubedo e a escasos metros da praia, o novo aloxamento localízase nun dos espazos de maior atractivo turístico da comarca. A súa contorna inmediata inclúe o núcleo mariñeiro da localidade, as praias próximas e o Parque Natural das Dunas de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, un dos principais referentes ambientais de Galicia.
Ademais da oferta de aloxamento, o establecemento incorpora un novo espazo de coworking en colaboración co restaurante A nosa taberna, ampliando así os servizos dispoñibles para profesionais, equipos de traballo e visitantes que buscan combinar lecer e actividade laboral nunha contorna singular.
A apertura deste novo establecemento súmase aos investimentos impulsados pola Xunta para reforzar a competitividade turística desta comarca. Entre eles destacan os máis de 1,93 millóns de euros destinados ao proxecto de rehabilitación do faro de Sálvora como centro de interpretación, os 2 millóns de euros do Plan de Sostibilidade Turística en Destino Ribeira Destino Litoral Sostible, a colaboración anual co xeodestino Barbanza-Arousa e o apoio ás celebracións locais como a Festa da Dorna.
Neste contexto, a incorporación de novos establecementos como Alda Corrubedo contribúe a ampliar a capacidade de acollida da comunidade e a seguir avanzando cara a un modelo turístico sustentable, competitivo e xerador de riqueza e emprego.