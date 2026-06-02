El percebe gigante de piedra con el que un artista de Ribeira ganó un concurso de cantería en Galicia

La quinta edición del Certame de Canteiros Áurea Palacio de Sober se celebró el pasado fin de semana en los jardines del Hotel Áurea Palacio de Sober, propiedad de Eurostars Hotel Company. Los ocho participantes debían inspirarse en los oficios tradicionales de Galicia para tallar sus obras, y tres de ellos resultaron premiados.

Durante dos jornadas de intenso trabajo y compañerismo los artesanos convivieron alojándose gratuitamente en el hotel para tallar sus esculturas con los bloques de granito de 50 x 70 x 40 centímetros proporcionados por la cadena.

El certamen finalizó el domingo 31 a las 18.00 horas cuando el jurado, compuesto por Luis Guitián (alcalde de Sober), Francisco Pazos y José Manuel Castro (ambos prestigiosos escultores gallegos) y un representante de Grupo Hotusa, recorrió la zona de trabajo valorando cada pieza con sus autores.

Imagen de la obra 'La mer', el percebe gigante con el que José Sampedro Caamaño ganó el concurso. / Cedida

Tras un largo proceso de deliberación, debido al gran nivel de todas las esculturas, se anunciaron los tres premiados en el pabellón de eventos del hotel.

El primer premio, valorado en 2.000 €, recayó en el cantero de Ribeira José Sampedro Caamaño, por su obra La mer. En palabras de su autor, la escultura “toma como punto de partida el percebe, símbolo del oficio del mar y uno de los trabajos más duros y arriesgados de la tradición gallega, para interpretar de forma contemporánea la relación entre esfuerzo, resistencia y materia”.

Se da la circunstancia de que José Sampedro ya había ganado el primer premio en la tercera edición de dicho certamen por su obra Concierto para flauta nº3 en Re Mayor Il gardellino, una delicada escultura que representa a dos jilgueros besándose en pleno vuelo.

El segundo premio de esta quinta edición, dotado con 1.000 €, fue para el cantero de Mos Marcos Escudero Pérez, en reconocimiento a su escultura Canteiro, que representa a un artesano como él tallando una rueda de molino.

El tercer galardón, de 500 €, recayó en Juan Vázquez Pérez, de Tui, por su pieza Ao carón do torno, un homenaje a los alfareros, centrada en el trabajo manual del barro.

La entrega de diplomas a los ganadores se clausuró con un cóctel para todos los participantes, entre los que destacan canteros de gran prestigio en el oficio.

Las obras premiadas pasarán a formar parte de la exposición permanente del Hotel Áurea Palacio de Sober.

El Certame de Canteiros Áurea Palacio de Sober se enmarca en una decidida apuesta de Grupo Hotusa y su cadena hotelera, Eurostars Hotel Company, por apoyar y difundir la cultura.

Esta filosofía corporativa se traduce en proyectos como Eurostars Exposiciones, iniciado en 2005. Se trata de una excelente plataforma de difusión del panorama artístico actual que vincula a los

hoteles con la población de sus destinos.

La cadena también promueve el ciclo literario Wine & Books, que lleva más de diez años reuniendo a autores de prestigio internacional con amantes de la lectura en sus hoteles más destacados.

La fotografía es otra de sus grandes apuestas, con certámenes consolidados, como el Premio Eurostars Grand Marina de Fotografía y el Premio Eurostars Madrid Tower de Fotografía.

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El objetivo final de estas iniciativas es contribuir al enriquecimiento de la sociedad a través de la cultura.