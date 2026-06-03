Os alumnos da Escola de Música de Muros exhibirán o seu talento na rúa co festival Soa xuño

A alcaldesa de Muros, María Lago, presentou o festival Soa xuño, o programa de actividades da Escola Municipal de Música para este mes de xuño.

A rexedora estivo acompañada pola concelleira de Ensino, Laura Rivadeneira; o director da Escola Municipal de Música, César Acuña; e o profesor Fernando do Campo.

"O programa inclúe intercambios musicais, concertos de fin de curso e outras actividades que permitirán ao alumnado compartir co público o traballo realizado ao longo do curso", destacou Lago.

Laura Rivadeneira destacou o apoio do Concello á Escola Municipal de Música “e ao importante labor educativo que desenvolve ao longo de todo o ano”.

César Acuña sinalou que “a aprendizaxe musical vai moito máis alá da aula”, poñendo en valor os concertos e intercambios como unha parte fundamental da formación do alumnado.

Ao longo deste mes, a música será protagonista en diferentes espazos do concello, amosando o talento, o esforzo e a dedicación do alumnado da escola.

Os intercambios musicais terán lugar co Artón (Esteiro), o sábado 6, e coa Pobra do Caramiñal, o sábado 13.

O xoves 18, ás 19.00 horas no auditorio, terá lugar o concerto do cuarteto Biselas, dirixido ao alumnado da Escola de Música de Muros.

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O concertos de fin de curso terán lugar este xoves 4 (de piano, guitarra, canto e música tradicional, na Praza da Pescadería); o xoves 11 (de música moderna, no Curro da Praza); o venres 12 (do combo de adultos, no local da Esteirana); e o martes 16 (de piano, guitarra, canto e batería, na local da Esteirana). Estas catro actuacións serán ás sete da tarde.