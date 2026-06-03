Amicos movilizará en Galicia, Valencia y Asturias un 'ejército de centinelas' contra la 'basuraleza'

El consorcio compuesto por la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar), la asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores presentó este miércoles en Ribeira la segunda edición de su proyecto medioambiental Labmar (para la prevención y valorización de basura marina).

La presentación consistió en una jornada medioambiental en la que participaron escolares de Educación Infantil y de 1º de Educación Primaria del CEIP Plurilingüe O Grupo de Ribeira, que se convirtieron en los protagonistas de diferentes actividades y juegos de educación ambiental sobre arte con reciclaje, clasificación de residuos y circulación oceánica de la basura marina.

En estas actividades participaron un total de 60 alumnos.

Labmar-II supone la continuidad del proyecto Labmar, desarrollado anteriormente en Galicia y Andalucía, e incorpora en esta nueva edición a las comunidades de Asturias y Valencia con el objetivo de ampliar el impacto territorial y reforzar el trabajo colaborativo entre entidades sociales, comunidad escolar, sector pesquero y tejido socioeconómico local.

El proyecto apuesta por seguir innovando en la manera de afrontar la problemática de la basura marina, combinando sensibilización ambiental, economía circular, innovación tecnológica e inclusión social.

Entre sus objetivos se encuentra fomentar la colaboración entre el sector pesquero y la comunidad educativa en la recogida de residuos, impulsar la valorización de los materiales recogidos mediante la creación de nuevos productos útiles y promover acciones formativas y creativas que contribuyan a la prevención de la contaminación marina.

Javier Touza, presidente de Fundamar, destacó la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre la conexión global de los océanos, recordando que "las acciones que realizamos en cualquier rincón del planeta tienen consecuencias sobre un ecosistema marino interconectado".

Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo basados en la economía local, circular y sostenible, capaces de generar valor añadido de forma responsable.

En este contexto, puso el foco en la importancia de la inclusión y de la participación activa de las personas y de las comunidades locales, "cuya implicación resulta fundamental para impulsar soluciones innovadoras que contribuyan tanto al bienestar social como a la conservación y restauración de los ecosistemas”, dijo.

Fabián Ben, técnico de Fondos Europeos en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, señaló que “Labmar-II representa una oportunidad para seguir reforzando la implicación del sector pesquero en la conservación del medio marino y en la lucha contra los residuos marinos, así como para continuar visibilizando a las personas que forman parte del sector pesquero como una pieza fundamental en la solución de este problema".

"Su conocimiento del medio, su experiencia y su presencia constante en el mar los convierten en los auténticos centinelas del mar, capaces de detectar, prevenir y alertar sobre la presencia de residuos", añadió.

Para finalizar, Xoan España, director general de Amicos, explicó que "Labmar-II representa un paso más en la consolidación de un modelo de colaboración que demostró su eficacia para sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática de la basura marina".

"En esta nueva edición ampliamos el proyecto a nuevos territorios y reforzamos el trabajo en red entre el sector pesquero, la comunidad educativa y las entidades sociales. Además, no solo trabajamos por la conservación de los ecosistemas marinos, sino también por crear oportunidades de participación y aprendizaje, demostrando que la protección del medio ambiente y la inclusión social pueden avanzar de la mano", añadió.

A lo largo de su ejecución se prevé desarrollar con este proyecto un total de 14 jornadas de recogida y clasificación de residuos, superar los 500 kilos de basura marina recogida e implicar a cientos de personas en actividades de sensibilización y formación ambiental.

La iniciativa también contempla talleres de reciclaje y de materiales revalorizados, así como acciones dirigidas a medir el impacto social generado por el proyecto dentro de las comunidades participantes.

El proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fempa y los fondos europeos.

Amicos es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es prestar servicios y apoyos para conseguir que todas las personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida con el objetivo de alcanzar su inclusión como ciudadanos de pleno derecho.

Fundamar es una entidad compuesta por la patronal Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo y los sindicatos UGT y CC.OO., que conforman la mayoría de la representación en el ámbito social y económico de la pesca marítima y del marisqueo en Galicia.

Entre sus objetivos destacan promover el desarrollo sostenible del sector marítimo-pesquero e impulsar la innovación, el desarrollo y la investigación científica.

Noticias relacionadas

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores es una organización sin ánimo de lucro que representa a las cofradías de pescadores en todo el país. Su objetivo es proteger y preservar los derechos e intereses de las personas trabajadoras del mar, así como mejorar sus condiciones laborales.