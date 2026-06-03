La Festa Hortera celebrará su 25º aniversario homenajeando a Michael Jackson... y con un reto

La Festa Hortera de O Porto do Son celebrará este año su 25ª edición homenajeando a una de las figuras más importantes e influyentes de la historia de la música: Michael Jackson.

La cita tendrá lugar los días 31 de julio y 1 de agosto, convirtiendo la localidad en un referente del ocio, la música y la diversión en plena época estival.

La organización considera que Michael Jackson "era una elección natural para una edición tan simbólica". Conocido mundialmente como el rey del pop, el artista norteamericano marcó varias generaciones y sigue siendo una referencia musical y cultural décadas después de su éxito internacional y 17 años después de su muerte.

La edición de 2026 será, además, la más ambiciosa de la historia de la Festa Hortera. El programa contará con un número récord de actuaciones, espectáculos y actividades a lo largo de las dos jornadas, con una apuesta especial por la animación y la participación del público.

No faltarán algunos de los elementos más emblemáticos que convirtieron la Festa Hortera en un fenómeno social a lo largo de estos 25 años, como el tradicional photocall, la ya clásica carrera de tacones, el concurso de playbacks y muchas otras sorpresas que se irán desvelando en las próximas semanas.

Desde sus humildes comienzos en 1999 hasta la actualidad, la Festa Hortera experimentó un crecimiento espectacular, pasando de ser una celebración entre amigos a reunir cada año a miles de personas llegadas de distintos puntos de Galicia y de España.

La organización espera que esta edición del 25 aniversario marque un nuevo hito en su historia y sirva también para rendir homenaje a todas las personas, colaboradores, patrocinadores y asistentes que hicieron posible que la fiesta llegara hasta aquí.

La edición de este 25 aniversario llega además en un momento especialmente importante para el evento, después de que la Asociación da Festa Hortera presentara oficialmente la candidatura para la declaración de esta cita como Festa de Interese Turístico de Galicia, un reconocimiento que serviría para consolidar aún más su relevancia cultural, social y turística dentro del panorama festivo gallego.

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La entidad continuará anunciando en las próximas semanas nuevas actuaciones, actividades y novedades de una edición que promete convertir O Porto do Son en el epicentro de la diversión durante el primer fin de semana de agosto.