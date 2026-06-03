Un gorgoncéfalo y alga asiática: los nuevos (e inesperados) 'inquilinos' de la ría de Arousa

Dos investigadores del Instituto Español de Oceanografía, en colaboración con el Grupo de Estudo do Medio Mariño, han documentado por primera vez la presencia de un ejemplar vivo de la ofiura Astrospartus mediterraneus, un equinodermo conocido comúnmente como gorgoncéfalo, en Galicia.

El hallazgo amplía el límite norte conocido de esta especie, lo que podría estar relacionado con cambios oceanográficos y climáticos en el Atlántico noroccidental.

El descubrimiento, que fue publicado en la revista PeerJ, describe un ejemplar juvenil localizado a 33 metros de profundidad en la ría de Arousa. Allí, los investigadores observaron el equinodermo entre las ramas de la gorgonia Leptogorgia sarmentosa.

"Se trata de un registro excepcional que no solo amplía la distribución conocida de la especie, sino que plantea nuevas cuestiones sobre la conectividad entre las poblaciones mediterráneas y atlánticas", explicó el investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y autor principal del estudio, Bruno Almón Pazos.

Por su parte, el ribeirense Jacinto Pérez Dieste, coautor del trabajo, señala que los registros atlánticos "eran escasos" y "casi siempre" eran ejemplares muertos o capturados de forma accidental. Por ello, localizar este individuo vivo y en buen estado en Galicia supone "un cambio de escenario".

El Astrospartus mediterraneus es un ofiuroideo de hábitos crípticos y nocturnos y se caracteriza por sus brazos altamente ramificados. Tradicionalmente se consideraba restringido al Mediterráneo y al sur de la Península Ibérica.

El artículo señala que el ejemplar gallego (localizado a la altura de Ribeira, en unos bajos ubicados en las inmediaciones de la Illa de Rúa) presenta una morfología y genética prácticamente idénticas a las poblaciones mediterráneas, con similitudes de entre el 99,5 y el 100% en los marcadores moleculares analizados.

Esta baja variabilidad genética, según dichos autores, sugiere una "conectividad mayor de la esperada entre regiones".

Hipótesis sobre su presencia en Galicia

El estudio plantea diferentes hipótesis para explicar la presencia de esta especie en Galicia. Así, hace referencia al transporte larvario, favorecido por corrientes del sistema de afloramiento del noroeste ibérico; el incremento de las temperaturas marinas, que situaría estas aguas dentro del rango térmico que tolera la especie; o la disponibilidad de hábitats adecuados, esenciales para su asentamiento.

Bruno Almón y Jacinto Pérez advierten que podría tratarse de un individuo aislado y no de una población estable. "Necesitamos intensificar los programas de seguimiento en hábitats mesofóticos y profundos para determinar si estamos ante un caso puntual o el inicio de una expansión de rango", indica Almón.

Proliferación en el Mediterráneo

En el Mediterráneo, esta especie ha mostrado en los últimos años episodios de proliferación que han llegado a interferir con artes de pesca.

Aunque no se prevé un escenario similar a corto plazo en Galicia, los investigadores señalan que "su eventual establecimiento podría alterar la estructura de las comunidades bentónicas locales".

"Se trata de una especie exótica, pero nunca será invasora y no supondrá un problema para especies endógenas de la ría de Arousa", explica Jacinto Pérez.

En su opinión, "esta especie, endémica del Mediterráneo, llegó hasta Galicia debido al calentamiento global, siguiendo una ruta hacia el norte porque está en su radio de temperatura".

"Están encontrando pulpos en Inglaterra", comenta al respecto Jacinto Pérez, propietario de un centro de buceo en Ribeira y prestigioso investigador de la flora y la fauna marinas.

La identificación de la ofiura Astrospartus mediterraneus es una cita (la especie ya estaba descrita, pero no se había localizado hasta ahora en Galicia). Es una de las más de cien especies citadas por este investigador ribeirense que, además, ha descrito ya una docena de especies (es decir, ha identificado especies hasta entonces desconocidas).

Alga asiática en las redes

Por otra parte, la Asociación Nacional de Artes Menores (Anarme) advierte que el alga asiática se está propagando en la ría de Arousa. El colectivo denuncia que, a pesar de que "varios marineros y cofradías han notificado su aparición, y de que desde 2024 se han tomado medidas como la creación de un comité de expertos, un grupo de trabajo técnico, un protocolo (que no conocen exactamente los trabajadores de la zona), toma de muestras, programas de seguimiento, formación, investigación y vigilancia", desde la Consellería de Medio Ambiente "siguen indicando que no hay constancia".

"El problema ya está aquí", advierten desde Anarme. Al respecto, Jacinto Pérez confirma que "en efecto, es cada vez más abundante en la ría de Arousa" y que "la hemos encontrado, por ejemplo, en el puerto deportivo de Ribeira".

"En este caso sí se trata de una especie invasora que está alterando nuestro ecosistema y desplazando especies autóctonas", explica Jacinto Pérez.

Alga asiática a bordo de una embarcación en la ría de Arousa. / Anarme

Asimismo, indica que se trata de un alga que está llegando a tierra en los utensilios de pesca, "lo que supone un gran problema añadido para el trabajo de marineros, pescadores y mariscadores".

En su opinión, "llegará a ser también un problema en las playas". Y advierte: "es un alga de crecimiento rápido, y donde crece esta especie, no lo hace ninguna otra".

Anarme publicó en sus redes sociales un video sobre la existencia de esta alga en la ría de Arousa y solicitará una reunión con responsables de la Xunta para tratar este tema. "En nuestras manos está intentar solucionar todos los problemas, presentes y futuros, del sector de la pesca de artes menores", indican desde el colectivo.

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