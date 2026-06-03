La Mancomunidad Barbanza-Arousa participa en el País Vasco en el encuentro de gestores de destinos turísticos inteligentes

La gerente de la Mancomunidad Barbanza-Arousa, Fátima Cachafeiro, participa en el VIII Encuentro de Gestores de Destinos Turísticos Inteligentes en Vitoria-Gasteiz (País Vasco).

Este evento, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segittur, reúne a 150 gestores de cerca de un centenar de destinos de toda España comprometidos con el trabajo en los ejes de gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad para intercambiar experiencias, establecer sinergias.

Esta participación forma parte de la estrategia de la Mancomunidad de mejora continua y de impulso de la calidad y de consolidación de un modelo turístico más competitivo, sostenible, comprometido con las personas y adaptado a las nuevas tendencias de la demanda.

Dicho foro supone una oportunidad también para potenciar la proyección del destino, la identificación de nuevas oportunidades y el establecimiento de sinergias.

Este evento se consolida como uno de los principales referentes de intercambio de conocimiento y cooperación entre destinos turísticos inteligentes.

El destino Barbanza-Arousa se incorpora a la Red DTI en octubre 2021 y realiza en el verano de 2024 el Informe Diagnóstico y líneas estratégicas para su transformación en Destino Turístico Inteligente. Es un destino pionero en Galicia en implantar este diagnóstico.

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Asimismo, es un ente gestor turístico que trabaja de forma coordinada con el sector turístico privado y referente en destino de calidad turística, trabajando con el Sicted desde 2023 reuniendo en la actualidad a 69 servicios.