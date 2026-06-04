A igrexa outense de San Xoán de Roo acolle a rodaxe da película 'Un deus que non baila'
O conselleiro de Cultura asistiu á gravación dunha das escenas e mantivo un encontro co director, o elenco e o equipo de produción
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, situou Galicia como “epicentro audiovisual tanto desde o punto de vista artístico e de dotación de recursos tecnolóxicos, como de potencial paisaxístico e patrimonial para ser escenario de filmación”.
Así se expresou durante a súa visita este xoves no concello de Outes á gravación da longametraxe Un deus que non baila, proxecto que recibe 350.000 € da liña de subvencións para a atracción de rodaxes convocada pola Xunta.
López Campos destacou así a elevada actividade do sector que vive estes días a Comunidade autónoma, coa acollida simultánea de gravacións de varios proxectos audiovisuais con equipos creativos e técnicos maioritariamente galegos.
O conselleiro sinalou tamén que o Diario Oficial de Galicia publicou este xoves unha primeira quenda de adxudicacións das axudas dotadas este ano con 3 millóns de euros para a captación de rodaxes, cofinanciadas no marco do programa operativo Feder 2021-2027 da Unión Europea.
Ademais de Un deus que non baila, filme presentado baixo o título de Serenade por unha unión de empresas da que forma parte a produtora pontevedresa Matriuska, outras dúas longametraxes reciben subvención por esta canle, aberta ata o mes de outubro: Sin huella, de Vaca Films, e Dímelo con besos, de Vaca Docs.
Drama familiar luminoso
Un deus que non baila preséntase polos seus creadores como un “drama familiar luminoso”. O galego Pedro Díaz, natural de Ames, inspírase en vivencias da súa infancia para dirixir e compoñer unha historia que ten, ademais, nas localizacións do Val da Maía a contorna idónea para a súa rodaxe.
As actrices María Vázquez e Bruna Cusí protagonizan unha trama que ten lugar na Galicia rural dos 90, cando María (atea e nai solteira) quere cumprir o derradeiro desexo da súa nai: ver a súa neta Lola (que non vai á igrexa desde o bautismo) facendo a primeira comuñón.
O reparto complétase con outros nomes coñecidos e novas caras do audiovisual do país, como Ana Santos, Irea Chouza, Julia Pazo, Elvira Gestoso, Servia, Mario Beramendi, Miguel de Lira e Manuel Fonseca.
O titular de Cultura do Goberno galego, acompañado polo director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, desprazouse ata a igrexa de San Xoán de Roo, en Outes, onde o equipo grava unha das escenas. Alí mantivo un encontro co director, o elenco e o equipo de produción da película.
López Campos estivo acompañado tamén polos alcaldes de Outes, Francisco Calo, e Ames, Blas García.
Ademais da subvención para a súa rodaxe, o proxecto obtivera xa con anterioridade unha axuda da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para a escrita do guión no marco da convocatoria de 2023 para a promoción do talento audiovisual galego.
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