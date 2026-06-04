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O Concello sonense proxecta musealizar unha antiga planta de salgadura e habilitar nela tamén un albergue

Destinará un préstamo sen xuros da Xunta, de 201.560 euros, a adquirir e rehabilitar o inmoble, sutuado na rúa Felipe III

Pola esquerda, Yago Borrajo, María M. Allegue, Luís Oujo e Begoña Freire.

Pola esquerda, Yago Borrajo, María M. Allegue, Luís Oujo e Begoña Freire. / Cedida

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Suso Souto

O Porto do Son

A Xunta coopera co Concello do Porto do Son para a adquisición dun inmoble na rúa Felipe III nº 26, para a súa posterior rehabilitación.

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, xunto co secretario xeral técnico da Consellería, Yago Borrajo, asinou este xoves co alcalde, José Luis Oujo Pouso, o acordo para o financiamento da adquisición de dito inmoble, que se atopa en situación de abandono. Neste acto de sinatura tamén estivo a directora territorial da Consellería, Begoña Freire

Trátase da concesión dun préstamo, sen xuros, de 201.560 euros, proporcionado polo Fondo de Cooperación da Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes.

O convenio asinado en San Caetano no marco deste fondo cubre a necesidade de financiación do Concello para facer fronte a adquisición do citado inmoble e poder así inscribir a vivenda ao seu nome e destinalo a servizos básicos municipais.

Esta intervención desenvolverase mediante esta iniciativa da Xunta que está destinada a financiar actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, dotado con algo máis de 3 M€. Trátase de préstamos sen xuros que os concellos poden devolver no prazo máximo de 8 anos.

O edificio é unha antiga planta de salgadura que ten unha zona de vivenda, outra de almacén e pías e varias galerías.

O alcalde explicou que están en estudo varios posibles usos, pero que a opción máis probable é a de musealizar a zona destinada antigamente á salgadura e habilitar un albergue turístico na parte que estaba dedicada a vivenda.

Este préstamo ao Concello do Porto do Son correspóndese á convocatoria 2025 desta liña de achegas, que estará aberta ata o vindeiro 15 de outubro.

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A conselleira e o alcalde mantiveron tras a sinatura deste acordo unha reunión de traballo, na que Allegue e Oujo abordaron actuacións en materia de infraestruturas, de interese para este municipio.

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