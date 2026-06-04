Una localidad gallega entra en la Red de Pueblos Gastronómicos de España

Turismo y gastronomía suelen ir siempre de la mano. Bajo esta premisa, ha nacido la Red de Pueblos Gastronómicos de España, un innovador y ambicioso proyecto turístico que se configura como un Club de Producto que busca poner en valor la riqueza culinaria, el patrimonio, las tradiciones y la identidad de los municipios que lo integran.

Según su propia definición, se trata de “pueblos para vivir una historia con los cinco sentidos”, donde el viajero es el protagonista de una experiencia que combina paisaje, cultura y gastronomía en un mismo espacio.

Según informan en un comunicado, la red cuenta actualmente con 16 destinos repartidos por toda la geografía española, tras un proceso de selección basado en criterios de excelencia turística y gastronómica. Y, entre ellos, Galicia ha conseguido su primera distinción.

El primer Gastrodestino de Galicia

Galicia entra en la Red de Pueblos Gastronómicos de España gracias a Cee, en A Coruña, que se convierte en el primer ‘Gastrodestino’ gallego. Desde la organización destacan su identidad forjada en la historia y en un paisaje "de escala imponente" que se materializa en el Monte Pindo, los acantilados de Canosa "con su cascada que cae al mar", la Ría de Lires -la más pequeña de Galicia- y en arenales como Estorde, muy popular por el fenómeno del mar de ardora.

Playa de Estorde, muy popular por el fenómeno del mar de ardora / Turismo de Cee

En cuanto a su gastronomía, en Cee destaca la combinación de la riqueza del Atlántico con una cocina de interior basada en productos como la ternera gallega, los grelos y los platos de cuchara tradicionales.

Una variada oferta culinaria que abarca desde tabernas de barra hasta restaurantes de autor, pasando por mercadillos dominicales.

El carácter gastronómico del municipio se diversifica además por parroquias. Así, cada una de ellas aporta matices propios, desde el cerdo al espeto de la fiesta de Pereiriña hasta el marisco fresco de zonas como Estorde.

Y no se olvidan de los dulces, que completan esta identidad culinaria con elaboraciones como filloas, galletas artesanas y el emblemático pan de huevo. En definitiva, la gastronomía se convierte "en una forma de entender el territorio y la identidad gallega".

Dentro del patrimonio, hacen mención a la iglesia de Santiago de Ameixenda, que custodia un relicario del Apóstol Santiago, a las ruinas de la última factoría ballenera que cerró en Europa y al hórreo medieval de "dimensiones singulares" en Toba.

A todo ello le suman la baja contaminación lumínica que ha consolidado a Cee como referente en astroturismo. Tanto es así, que en 2024 acogió un Encuentro Internacional Starlight.

Los pueblos gastronómicos de España

Junto a Cee, aparecen en el listado localidades como la lista los siguientes pueblos: Alcázar de San Juan, Alhaurín el Grande, Almendralejo, Aracena, Baena, Cangas del Narcea, Llerena, Mora de Rubielos, Riaza, Sigüenza o Tomelloso.

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La Red de Pueblos Gastronómicos de España, que tiene como objetivo impulsar el turismo gastronómico sostenible, promover los productos locales y generar experiencias auténticas que ayuden a dinamizar el territorio, aspira a seguir creciendo con la incorporación de nuevos municipios que cumplan los estándares de calidad exigidos, consolidándose como una marca de referencia en el turismo experiencial en España.