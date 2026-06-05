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Ambar e Sachos á rúa únense para poñer en valor o 'bosque comestible' de Ribeira

Membros dos dous colectivos levaron a cabo unha actividade conxunta de concienciación ambiental

Participantes na actividade organizada por Ambar e Sachos á rúa.

Participantes na actividade organizada por Ambar e Sachos á rúa. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

Con motivo da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres levouse a cabo en Ribeira unha xornada ecolóxica e comunitaria moi especial que tivo como principal obxectivo dar visibilidade e encher de vida o bosque comestible, un espazo verde de uso público e colectivo.

A actividade estivo organizada pola asociación de persoas con diversidade funcional Ambar coa colaboración do colectivo Sachos á rúa, un referente na posta en valor do patrimonio natural e a agricultura na comarca do Barbanza.

Durante o encontro, as persoas asistentes non dubidaron en manchar as mans de terra para colaborar activamente no mantemento, mellora e dinamización deste espazo natural tan emblemático.

O bosque comestible configúrase como un pulmón verde e un punto de encontro clave para a veciñanza. Desde Ambar destacan a importancia de protexer este tipo de iniciativas. "Visibilizamos o bosque comestible como un espazo marabilloso que é de todas as persoas. Foi un auténtico pracer poder compartir esta xornada en comunidade, dándolle vida a un entorno que sentimos tan noso", sinalan.

A xornada transcorreu nun ambiente familiar e de concienciación ambiental, onde a persoas participantes puideron aprender máis sobre a biodiversidade local e a importancia de coidar as contornas compartidas.

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Con esta acción, demóstrase unha vez máis que o coidado do Planeta comeza dende o local, cun sacho na man, espírito comunitario e moito respecto pola terra.

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