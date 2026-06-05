En libertad un detenido en Ribeira al que se investiga por un presunto homicidio imprudente
La muerte se habría producido en el transcurso de un robo con violencia
Europa Press
Un juez ha decretado la puesta en libertad de un hombre detenido este jueves en Ribeira por su presunta implicación en un robo con violencia que se saldó con el fallecimiento de otro varón en el municipio.
En concreto, fuentes consultadas por Europa Press han detallado que los hechos investigados ocurrieron hace varios días en la citada localidad, aunque fue en la tarde de este jueves cuando se llevó a cabo la detención.
Con todo, el titular de la plaza número 2, en funciones de guardia, ha acordado este viernes la puesta en libertad del detenido, investigado por un presunto delito de homicidio imprudente.
Según ha confirmado el TSXG, se le ha retirado el pasaporte, se decretó la prohibición de salida del territorio nacional y deberá comparecer semanalmente en el Juzgado.
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