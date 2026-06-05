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'Maripicnic', 'maribingo', concertos e tortilla: así festexará Noia a diversidade co festival Berberechiña

Celebrarase o sábado trece no Campo da Feira e o programa inclúe tamén actividades infantís e un obradoiro de foliada

Manuel Seijas e Chelo Martínez, na presentación da Berberechiña.

Manuel Seijas e Chelo Martínez, na presentación da Berberechiña. / Cedida

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Suso Souto

Noia

O tenente de alcalde de Noia, Manuel Seijas, e a concelleira de Cultura, Chelo Martínez, presentaron a programación da primeira edición da Berberechiña, a Festa da Diversidade que se celebrará o vindeiro 13 de xuño no Campo da Feira cunha proposta que combina música, gastronomía, actividades participativas e concertos gratuítos durante toda a xornada.

Chelo Martínez destacou que a programación foi concibida para que a veciñanza poida achegarse ao longo de todo o día e participar en diferentes actividades. “Queremos que a xente veña gozar da sesión vermú, do picnic, da Festa da Tortilla e de todas as propostas que temos preparadas antes de chegar aos concertos da noite”, sinalou.

A programación comezará ás 12.25 horas coa lectura do manifesto a cargo de Jerry Noia e continuará coa sesión vermú, amenizada por DJ Belish; un maripicnic; e a Festa da Tortilla, que nesta primeira edición terá ademais un carácter solidario, xa que será a beneficio de Cruz Vermella de Noia. As racións custarán tres euros.

A partir das tres da tarde haberá un maribingo musical, e ás 16.00 horas terá lugar un obradoiro de foliada con Gabriel Reboredo, seguido dunha foliada aberta.

Dende as seis da tarde haberá actividades infantís e un obradoiro de baile dirixido por Julián Mogín.

A partir das 20.00 horas, o escenario da Berberechiña acollerá os concertos de Jerry Noia Jukebox, Montedapena e Hydn, tres actuacións que converterán o Campo da Feira nun espazo de concertos ao aire libre.

O primeiro en actuar será o noiés Jerry Noia, cun repertorio de covers.

Pola súa banda, Manolo Seijas puxo en valor a colaboración entre entidades para facer posible esta primeira edición e agradeceu expresamente a implicación de Cruz Vermella de Noia na organización da Festa da Tortilla solidaria.

“É unha satisfacción poder contar coa súa cooperación nun evento que busca unir a xente ao redor da música, da convivencia e da participación”, apuntou.

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Desde o Concello animan a veciñanza a acudir con familia e amizades para gozar dunha xornada na que todo o mundo será benvido.

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