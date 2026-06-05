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Muros activa con Carnota un taller de emprego sobre limpeza e conservación de montes

Os vinte alumnos e alumnas formaranse tamén en aproveitamentos forestais e xestión de biomasa

Autoridades e docentes cos alumnos do obradoiro de emprego.

Autoridades e docentes cos alumnos do obradoiro de emprego. / Cedida

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Suso Souto

Muros

A alcaldesa de Muros, María Lago, inaugurou este venres o obradoiro dual de emprego Monte Feixa, que promove coa colaboración do Concello de Carnota.

Trece alumnos e alumnas de Muros e sete de Carnota participan neste programa mixto de emprego e formación para mellorar a súa empregabilidade.

“Durante os próximos nove meses, recibirán formación e desenvolverán tarefas profesionais remuneradas, ademais de obter unha capacitación profesional que lles permitirá optar a postos de traballo”, sinalou María Lago.

Á inauguración do obradoiro, que tivo lugar na antiga fábrica de Sel, asistiron tamén o alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido; Javier Campa, xefe do servizo de Formación e Colocación da xefatura territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade; e membros dos gobernos locais de ambos os concellos.

En Muros, concello promotor do obradoiro, impartiranse dous módulos: un de aproveitamentos forestais e xestión da biomasa forestal e outro de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes.

“Os concellos non temos competencias directas en materia de emprego, pero debemos organizar e xestionar actividades de formación que impulsen a inserción laboral da nosa veciñanza”, explicou a alcaldesa, quen engadiu que “por iso é unha satisfacción acoller este obradoiro”.

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“Levar a cabo este tipo de formación é o resultado dun traballo e un gran esforzo económico e humano desde as administracións implicadas”, dixo María Lago.

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