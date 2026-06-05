Peregrinos perdidos al ser movida 180 grados en Outes una piedra con la señal del Camino

El Camino de Santiago es, más allá de su meta espiritual, un punto de encuentro. Unos se encuentran en él consigo mismos; otros encuentran la fe perdida; hay quien se encuentra con Dios y quien encuentra sentido a su vida. El Camino es, también, un encuentro con la naturaleza y con quienes comparten la mágica ruta que lleva a la Catedral de Santiago.

Es el Camino un itinerario lleno de señales; conviene, dicen, recorrerlo con la mente tranquila y prestando atención a ellas. La naturaleza se alía con el peregrino, y las señales están en ella.

Están en el vuelo libre de un pájaro; en el socavón inesperado; en el silencio del bosque; en el majestuoso estruendo de una cascada; en el murmullo de un río...

Y luego están, claro, las señales de la flecha amarilla, a las que el peregrino debe prestar no menos atención en su camino a Compostela.

Durante las últimas semanas, numerosos peregrinos que hacían el Camino de Santiago por la ría de Muros-Noia acababan desorientándose y perdiéndose al bajar por la zona de O Freixo, en Outes.

Tras días reorientando a los caminantes y ayudándoles a recalcular la ruta, algunos vecinos de la zona empezaban a sospechar ya que algo extraño estaba ocurriendo. "Hierbas malas o alucinógenas, no hay por aquí", comentó una lugareña.

El misterio lo resolvió precisamente un vecino de Outes: durante unos trabajos forestales, unos operarios habían desplazado 180 grados una roca en la que estaba pintada la flecha amarilla con la que se señaliza el Camino de Santiago.

De modo que, siguiendo la ruta en sentido opuesto, los peregrinos acababan volviendo sobre sus pasos, aunque por otra senda paralela. Y, como mirar al cielo en busca de ayuda divina no les servía de mucho en esta ocasión, pedían intercesión humana para poder avanzar.

El problema, y el misterio, ya están resueltos. Tras tener conocimiento de los hechos, la Asociación de Concellos do Camiño de Santiago pola ría de Muros-Noia recolocó la roca correctamente.

"Cada día se ve más gente a lo largo de nuestro Camino. Nos gustaría que todo estuviese perfecto siempre, pero hay imponderables que afectan y confunden a los peregrinos que recorren el Camino de la Ría da Estrela. Lo realmente importante es ir resolviéndolos entre todos, esperando que cada vez sean menos los imprevistos", señalan al respecto desde el colectivo.

"Somos conscientes de que la señalización no está aún perfecta, pero, como esto es una carrera de fondo y a largo plazo, se ve día a día su mejora. Es imprescindible la voluntad de todos los agentes del territorio para que siga creciendo y mejorando. Voluntad, bien sea para echar una mano, bien sea para no deshacer", añaden.

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