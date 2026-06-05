A Pobra renueva su condición de referente internacional de la odontología

La localidad de A Pobra volverá a convertirse este sábado 6 de junio en referente internacional de la odontología, con la celebración de la vigésima edición del simposio que anualmente promueve Atlantic Dental Institute, a la que un año más acudirán cientos de profesionales de España y de otros países europeos.

La reunión de especialistas en odontología incorpora en esta edición un nuevo socio patrocinador a través de la implicación del grupo internacional Straumann, que engloba una variada cartera de empresas y marcas internacionales y que es merecedor de una reputación incomparable por su investigación científica, avances en ciencia de materiales y superficies.

En palabras de su impulsor, Gonzalo López Castro, el Simposio A Pobra "consiguió en un breve espacio de tiempo asentarse como una cita estable dentro del amplio abanico de posibilidades de formación continua para profesionales de la odontología, tanto nacionales como internacionales".

“Ponemos particular interés en abordar cuestiones de máxima actualidad, porque quien acude al simposio busca los mejores tratamientos y respuestas para el cuidado de sus pacientes”,

explica López Castro.

Pero también enfatiza en la importancia de “adentrarse en esos temas de la mano de especialistas cuya solvencia está fuera de duda y aportan un plus en forma de valor añadido”.

En esta misma línea valora muy positivamente que el simposio cuente desde esta misma edición con un nuevo socio como es Straumann "por su liderazgo en el sector odontológico".

“Proponemos una visión integradora de la odontología contemporánea” explica Gonzalo López en relación con la filosofía del simposio, “en la que la comunicación con el paciente, la planificación digital y el conocimiento de los fundamentos biológicos se articulan para mejorar la toma de decisiones clínicas”.

Así, en el programa se planteará cómo a través del diseño de sonrisa se aborda su papel en la comprensión del plan de tratamiento y en la alineación de expectativas, mientras que la digitalización permitirá incrementar la precisión diagnóstica y la reproducibilidad de los procedimientos.

Ambas cuestiones serán tratadas por especialistas en el tema, en esta ocasión los doctores Vicente Berbís, conferenciante habitual en reuniones científicas y congresos nacionales de diversas sociedades (SEPES, SEPA o SOCE, entre otras) en el ámbito de la estética dental, prótesis y odontología digital, y Margarita Vázquez, especialista en cirugía e implantología y odontología general quien, además, dentro de sus competencias profesionales integra la estética como nexo de su actividad diaria valiéndose de sinergias digitales.

El enfoque se complementa con los principios de la regeneración periodontal y periimplantaria, entendidos como elementos clave para la estabilidad tisular. Todo ello con el objetivo de favorecer resultados clínicos estables a largo plazo y aumentar la predictibilidad de los tratamientos.

De estas últimas cuestiones dará cuenta el doctor Giulio Rasperini, considerado un referente mundial en la periodoncia, la implantología y la regeneración tisular. Su trayectoria combina excelencia clínica, rigor académico e innovación.

Las sesiones del simposio propiamente se desarrollarán el sábado, día 6, en el Teatro Cine Elma, si bien este viernes 5 en las instalaciones de Atlantic Dental Institute el doctor Vicente Berbís abrirá el

Noticias relacionadas

programa formativo del fin de semana impartiendo el taller titulado Smilecloud paso a paso, de 16.00 a 19.00 horas.