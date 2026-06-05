Ribeira exhibe en Salimat el gran potencial culinario de la sardina, el jurel y el lirio

La Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia de Ribeira mostró este viernes en la Feria de Alimentación del Atlántico (Salimat), que se celebra en Silleda, el gran potencial culinario de algunas de las especies más representativas de su flota, a través de una degustación dirigida a importadores, distribuidores y profesionales de varios países.

La acción, desarrollada en el aula de catas inmersiva de la campaña Galicia sabe Amar, de la Consellería do Mar, permitió a la entidad poner en valor el potencial gastronómico, comercial y sostenible de tres especies fundamentales para su flota: la sardina, el jurel y el Lirio de Ribeira, marca colectiva de la citada cooperativa.

Los asistentes pudieron descubrir de primera mano no solo las cualidades gastronómicas de estas especies pesqueras, sino también el trabajo que existe detrás de cada captura en materia de frescura, trazabilidad y gestión responsable de los recursos marinos.

Uno de los platos elaborados por el chef Álex Iglesias. / Cedida

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la gerente de la cooperativa, María José Casais, puso el foco en el compromiso de la flota con la sostenibilidad ambiental.

“Nuestra flota trabaja cada día aplicando medidas vinculadas a la sostenibilidad y protección del ecosistema marino, como la gestión responsable de cuotas, las paradas voluntarias, la colaboración científica, la mejora de la selectividad pesquera o la participación en iniciativas de reducción de residuos marinos”, señaló.

El evento contó además con la presencia del concejal de Mar de Ribeira, Fernando Abraldes, y del subdirector de Mercados de la Consellería do Mar, Julio García, que acompañaron a la cooperativa en esta acción de promoción y valorización de los productos pesqueros gallegos.

Frescura, calidad y origen atlántico

Además de destacar la actividad sostenible de la flota ribeirense, la cooperativa dedicó su acción promocional a poner en valor las características diferenciales de cada una de las especies protagonistas, destacando el Lirio de Ribeira.

En el caso de la sardina ibérica, una de las especies más emblemáticas del Atlántico y de mayor relevancia para la flota de cerco de la cooperativa, se subrayó especialmente la certificación MSC de pesca sostenible con la que cuenta actualmente la pesquería, así como sus propiedades nutricionales y su gran identidad gastronómica vinculada a la costa gallega.

El protagonismo recayó en el Lirio de Ribeira, marca colectiva creada por la cooperativa y reconocida por la Oficina Española de Patentes y Marcas en 2022 para diferenciar y poner en valor este pescado blanco a través de atributos como origen, calidad, frescura y sostenibilidad.

Durante este encuentro gastronómico, la organización destacó que el Lirio de Ribeira es un producto de categoría de frescura extra, con tiempos máximos de apenas entre 5 y 7 horas desde la captura hasta su llegada a lonja, algo que permite ofrecer un pescado con un extraordinario comportamiento culinario y un enorme potencial para mercados internacionales.

El recorrido gastronómico de la cooperativa finalizó con el jurel, especie que vive actualmente una importante revalorización gastronómica gracias a su sabor, versatilidad y cualidades nutricionales, despertando cada vez mayor interés en mercados internacionales.

Las tres especies fueron degustadas a través de diferentes elaboraciones creadas por el chef Álex Iglesias, del restaurante Cabanas (Lalín), quien realizó una propuesta culinaria centrada en el respeto al producto, la frescura y la identidad atlántica de cada especie.

Durante la degustación, los importadores internacionales pudieron disfrutar de una sardina marinada sobre pan de maíz y crema de tomate asado, un Lirio de Ribeira a la plancha con puré de patata de Galicia y emulsión cítrica y un jurel escabechado ligero con verduras crujientes. Todo ello acompañado con vinos de la D.O. Monterrei.

Noticias relacionadas

Esta acción promocional está integrada en el Plan de Producción y Comercialización 2026 de la cooperativa, que cuenta con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.