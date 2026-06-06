'ClimantArt': el musical con el que alumnos de Noia plantean una reflexión científica sobre el cambio climático

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el IES Virxe do Mar, de Noia, estrenará el martes 30 de junio el musical ClimantArt, una innovadora propuesta artística y educativa que busca sensibilizar y promover una reflexión científica sobre el cambio climático y los desafíos ambientales.

La iniciativa nace del trabajo desarrollado desde enero por el equipo Erasmus+ del centro, que preparó esta producción junto al grupo de teatro de Climántica, coordinado por el ingeniero Francisco Rodríguez Crujeiras.

El libreto contó también en su creación con la colaboración de las jóvenes autoras Noa Rodríguez y Ela González, formadas, al igual que el autor principal, desde la adolescencia en el proyecto Climántica.

El musical se estrenará el martes 30 de junio a las 16.30 horas en el Coliseo Noela, y la entrada será gratuita.

A través de una puesta en escena simbólica y visualmente impactante, la propia Tierra toma la palabra para advertir sobre las consecuencias del calentamiento global: temperaturas récord, incendios cada vez más devastadores, fenómenos meteorológicos extremos y el retroceso acelerado de los glaciares.

El mensaje es claro: el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad que está transformando la vida en todo el Planeta.

Alumnos del IES Virxe do Mar, de Noia, durante un ensayo del musical 'ClimantArt' a orillas del río Tambre. / P.G. Losada

Sin embargo, ClimantArt también transmite un mensaje de esperanza. Frente a los efectos de la crisis climática emerge una fuerza capaz de impulsar el cambio: la acción colectiva de las nuevas generaciones. La obra invita al público a escuchar las señales que envía la Tierra y a asumir un papel activo en la construcción de un futuro más sostenible.

Titanes, máscaras y argumentos científicos

Durante la representación, un grupo de Titanes vinculados a los elementos del clima es corrompido mediante unas máscaras que les otorgan los superpoderes de los eventos climáticos extremos. Amparados en discursos que niegan responsabilidades y evidencias, estos personajes incrementan su capacidad destructiva.

En el musical, un grupo de Titanes vinculados a los elementos del clima es corrompido mediante unas máscaras que les otorgan los superpoderes de los eventos climáticos extremos. / Francisco Sóñora

La resistencia de uno de los Titanes, apoyada en argumentos científicos, desencadena un proceso de reflexión colectiva que consigue desmontar los discursos negacionistas y llevar a los personajes a retirar las máscaras de sus superpoderes, tomando conciencia de los daños causados y de la necesidad de actuar.

Del escenario al laboratorio; del arte a la ciencia

Tras la representación, la jornada continuará con una conferencia-coloquio impartida por el doctor Emilio Fernández, catedrático de Ecología de la Universidad de Vigo, bajo el título Una visión científica de los argumentos de Deimos y Fobos.

La actividad conecta directamente con uno de los principios fundamentales del proyecto europeo eCO2Rivers-Erasmus+, liderado por el IES Virxe do Mar: proteger el Planeta significa también proteger nuestra salud, nuestras comunidades y nuestro futuro.

El profesor Fernández profundizará en los contenidos abordados en la obra y abrirá un espacio de diálogo con el alumnado y el profesorado para analizar desde una perspectiva científica los retos ambientales actuales.

Investigación sobre los límites planetarios

La programación continuará por la tarde con una sesión de trabajo en el laboratorio del centro junto a los estudiantes que participaron en los talleres de ciencia, banda, teatro, canto y danza que hicieron posible la creación del musical.

En 'ClimantArt', la propia Tierra toma la palabra para advertir sobre las consecuencias del calentamiento global. / Francisco Sóñora

Bajo el título Tenemos argumentos para compartir con el catedrático Emilio Fernández para no superar los límites planetarios” el alumnado desarrollará una actividad de investigación centrada en ocho de las dimensiones que definen el marco científico de los límites planetarios: aparición de nuevos contaminantes; reducción del ozono estratosférico; concentración de aerosoles atmosféricos; acidificación de los océanos; alteración de los ciclos del nitrógeno y del fósforo; uso del agua dulce; cambios en el uso del suelo; y pérdida de biodiversidad.

Los estudiantes trabajarán organizados en ocho grupos y analizarán cada una de estas dimensiones respondiendo a cuestiones relacionadas con su definición, indicadores de seguimiento, impactos sobre los ecosistemas y la salud humana, consecuencias sociales y económicas, evolución actual y previsiones futuras.

Pensamiento crítico y verificación científica

La actividad comenzará con una pregunta común para todos los grupos: ¿Qué son los límites planetarios? A partir de esta cuestión, el alumnado realizará una primera búsqueda utilizando herramientas de Inteligencia Artificial, tal y como lo harían habitualmente.

Posteriormente aprenderán a contrastar la información obtenida mediante fuentes científicas, desarrollando competencias fundamentales de pensamiento crítico, alfabetización científica y verificación de información.

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Con esta propuesta, el IES Virxe do Mar convierte la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en una experiencia educativa integral que combina arte, ciencia, creatividad y participación activa, reafirmando su compromiso con la educación ambiental y la formación de una ciudadanía preparada para afrontar los grandes desafíos del cambio climático.