Yolanda Carbajales expón en Ribeira gravados inspirados en obras pictóricas de Isaac Díaz Pardo
A artista presentou tamén un estoxo para bibliófilos coas seis obras orixinais que integran a serie
O Museo do Gravado de Ribeira segue achegando cultura dende as súas instalacións coa apertura este sábado da exposición coa que se rende homenaxe a Isaac Díaz Pardo, a través dos gravados de Yolanda Carbajales.
A mostra está formada por 6 gravados coas súas correspondentes matrices nas que a artista toma as pezas de Isaac Díaz Pardo e fai a súa propia achega a través da técnica de mezzotinta, que esixe grande habilidade técnica, tempo e rigor artesán.
Durante a súa intervención, a alcaldesa de Ribeira e presidenta da Fundación Museo do Gravado, María Sampedro, destacou "o talento dunha artista que rende tributo a unha das grandes figuras da cultura galega nunha serie de imaxes que recrean a obra pictórica do falecido intelectual, ademais dun retrato del con grande detalle que lle outorga un realismo fascinante".
Na inauguración participaron tamén o vicepresidente da fundación, Javier Expósito; o primeiro tenente de alcalde, Vicente Mariño; e o director do museo, Xoán Pastor.
O público poderá ver esta exposición ata o 5 de setembro.
"Asistimos á creación dun mundo artístico a partir doutro artista ao que Carbajales incorpora símbolos. Unha gran homenaxe a quen se lle dedicou o Día das Artes Galegas de 2025", concluíu a rexedora.
Aproveitouse a ocasión para presentar tamén o estoxo para bibliófilos deseñado pola artista cos seis gravados orixinais que integran a serie; unha edición única e limitada a 35 exemplares.
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