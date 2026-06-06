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Yolanda Carbajales expón en Ribeira gravados inspirados en obras pictóricas de Isaac Díaz Pardo

A artista presentou tamén un estoxo para bibliófilos coas seis obras orixinais que integran a serie

Pola esquerda, Vicente Mariño, Pastor Rodríguez, Yolanda Carbajales, María Sampedro e Javier Expósito.

Pola esquerda, Vicente Mariño, Pastor Rodríguez, Yolanda Carbajales, María Sampedro e Javier Expósito. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

O Museo do Gravado de Ribeira segue achegando cultura dende as súas instalacións coa apertura este sábado da exposición coa que se rende homenaxe a Isaac Díaz Pardo, a través dos gravados de Yolanda Carbajales.

A mostra está formada por 6 gravados coas súas correspondentes matrices nas que a artista toma as pezas de Isaac Díaz Pardo e fai a súa propia achega a través da técnica de mezzotinta, que esixe grande habilidade técnica, tempo e rigor artesán.

Durante a súa intervención, a alcaldesa de Ribeira e presidenta da Fundación Museo do Gravado, María Sampedro, destacou "o talento dunha artista que rende tributo a unha das grandes figuras da cultura galega nunha serie de imaxes que recrean a obra pictórica do falecido intelectual, ademais dun retrato del con grande detalle que lle outorga un realismo fascinante".

Na inauguración participaron tamén o vicepresidente da fundación, Javier Expósito; o primeiro tenente de alcalde, Vicente Mariño; e o director do museo, Xoán Pastor.

O público poderá ver esta exposición ata o 5 de setembro.

"Asistimos á creación dun mundo artístico a partir doutro artista ao que Carbajales incorpora símbolos. Unha gran homenaxe a quen se lle dedicou o Día das Artes Galegas de 2025", concluíu a rexedora.

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Aproveitouse a ocasión para presentar tamén o estoxo para bibliófilos deseñado pola artista cos seis gravados orixinais que integran a serie; unha edición única e limitada a 35 exemplares.

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