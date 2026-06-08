Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FlowReserveGuillem AlenyàS.D. CompostelaDesaparecido NarónToño Castro
instagram

Amicos incide na formación no eido da hostalería cun curso de elaboración de petiscos

Participaron persoas con discapacidade, desempregadas ou en risco de exclusión social

O chef Miguel Mosteiro, dereita, con algunhas das participantes no curso.

O chef Miguel Mosteiro, dereita, con algunhas das participantes no curso. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Boiro

O equipo de Inserta2 Ribeira, da asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos, clausurou este xoves en Boiro un curso de cociña especializado na elaboración de petiscos, cunha entrega de diplomas e unha degustación das elaboracións realizadas polo alumnado.

Nesta xornada de clausura participaron o alumnado da formación, o chef e docente Miguel Mosteiro e o equipo de Amicos.

Esta formación desenvolveuse entre os días 1 e 5 de xuño en Gastrolab Arousa e contou coa participación de sete alumnos e alumnas, entre os que se atopaban persoas con discapacidade, persoas desempregadas e participantes en situación de risco de exclusión social.

A acción estivo impartida polo chef Miguel Mosteiro, quen acompañou o alumnado durante todo o proceso formativo, combinando aprendizaxe técnica, creatividade gastronómica e traballo en equipo.

O coordinador de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, Keltoi Cameán, destacou “a importancia de impulsar accións formativas conectadas co tecido económico e os sectores con demanda de emprego, favorecendo itinerarios personalizados que contribúan a mellorar a autonomía persoal e profesional das persoas participantes”.

Ao longo das vinte horas de formación, o alumnado puido achegarse ao ámbito da hostalería e da restauración a través dunha formación práctica centrada na elaboración de petiscos, adquirindo coñecementos técnicos e habilidades vinculadas ao traballo en cociña.

Noticias relacionadas

Este curso forma parte do programa Más Empleo 2026, financiado por La Caixa e desenvolvido no marco do Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil e Loita contra a Pobreza 2021-2027.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents