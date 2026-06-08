Amicos incide na formación no eido da hostalería cun curso de elaboración de petiscos
Participaron persoas con discapacidade, desempregadas ou en risco de exclusión social
O equipo de Inserta2 Ribeira, da asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos, clausurou este xoves en Boiro un curso de cociña especializado na elaboración de petiscos, cunha entrega de diplomas e unha degustación das elaboracións realizadas polo alumnado.
Nesta xornada de clausura participaron o alumnado da formación, o chef e docente Miguel Mosteiro e o equipo de Amicos.
Esta formación desenvolveuse entre os días 1 e 5 de xuño en Gastrolab Arousa e contou coa participación de sete alumnos e alumnas, entre os que se atopaban persoas con discapacidade, persoas desempregadas e participantes en situación de risco de exclusión social.
A acción estivo impartida polo chef Miguel Mosteiro, quen acompañou o alumnado durante todo o proceso formativo, combinando aprendizaxe técnica, creatividade gastronómica e traballo en equipo.
O coordinador de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, Keltoi Cameán, destacou “a importancia de impulsar accións formativas conectadas co tecido económico e os sectores con demanda de emprego, favorecendo itinerarios personalizados que contribúan a mellorar a autonomía persoal e profesional das persoas participantes”.
Ao longo das vinte horas de formación, o alumnado puido achegarse ao ámbito da hostalería e da restauración a través dunha formación práctica centrada na elaboración de petiscos, adquirindo coñecementos técnicos e habilidades vinculadas ao traballo en cociña.
Este curso forma parte do programa Más Empleo 2026, financiado por La Caixa e desenvolvido no marco do Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil e Loita contra a Pobreza 2021-2027.
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