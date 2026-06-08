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Máis de medio cento de persoas percorren o Camiño a Santiago da ría de Muros-Noia entre Fontefría e Bertamiráns

Aberta a inscrición para a derradeira etapa, de Bertamiráns a Santiago, que terá lugar este domingo 14

Participantes na ruta entre Fontefría e Bertamiráns.

Participantes na ruta entre Fontefría e Bertamiráns. / Cedida

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Suso Souto

Lousame

Algo máis de medio cento de persoas participaron este domingo na segunda etapa das andainas polo Camiño a Santiago da ría de Muros-Noia organizadas polo Club de Xubilados de Lousame, en colaboración co Concello.

A ruta discorreu entre Fontefría e Bertamiráns, coa praza de Portobravo como punto de encontro para a saída e chegada do autobús.

O tempo acompañou e a andaina arrincou guiada polo técnico municipal de Deportes, Germán Romero, quen estivo asistido polo técnico de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral, e varias persoas integrantes do voluntariado lousamián.

Unha etapa á que se sumaron Francisco Avelino García e Isabel González, presidente e vicepresidenta do Club de Xubilados de Lousame, así como José Antonio Ces, concelleiro de Seguridade Viaria, e Yésica Fernández Míiguéns, concelleira de Protección Civil.

Tecnicamente foi a etapa máis sinxela, pois foi un percorrido practicamente chan ou con pendentes descendentes.

Derradeira etapa

O Club de Xubilados de Lousame abriu este luns as inscricións na derradeira etapa, que terá lugar o domingo 14 de xuño, entre Bertamiráns (Ames) e a Praza do Obradoiro (Santiago): 14 quilómetros de dificultade media, xa que hai algunha subida á entrada de Compostela.

As inscricións están abertas no Club de Xubilados de Lousame, na páxina web www.bandoticket.com ou enviando un whatsapp ao número 653 221 655.

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O prezo por participar é de 5 euros, para custear o autobús que levará os camiñantes da Praza Teodomiro Hidalgo ata a Praza Rego do Ameneiral (Bertamiráns) e de volta dende Compostela.

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