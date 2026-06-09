RIBEIRA
Ambar promove a integración a través do deporte, a cultura e a convivencia
Os fondos do 0,7 % do IRPF impulsan novos proxectos inclusivos
A Asociación Ambar das persoas con diversidade funcional puxo en marcha o programa de lecer, cultura e deportes inclusivos grazas ao cofinanciamento da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF xestionado por Cogami.
O obxectivo desta actividade é promover a inclusión social das persoas con diversidade funcional a través do deporte e do ocio, creando ademais oportunidades de convivencia con outras persoas e axentes da comunidade.
Cohesión social
O proxecto xorde da necesidade de afondar na inclusión dende a perspectiva da cohesión social entre diferentes axentes, fomentando a autonomía das persoas no seu contorno próximo e evitando a institucionalizaión das persoas con diversidade en actividades illadas. Por esa razón, o proxecto articúlase a través da participación tanto de persoas mozas como doutros membros da comunidade fomentando así as relacións sociais e o apoio mutuo.
Grazas a esta axuda tamén foi posible realizar o proxecto Adecuación e mellora do centro Talentos Diversos. Ambar conseguirá a través deste programa promocionar a inclusión das persoas con diversidade funcional tanto a través de actividades deportivas, de ocio e inclusión social, como con formacións para o emprego inclusivo, impartidas no seu centro Talentos Diversos.
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