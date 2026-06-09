OPERACIÓN GUSARAPOS
Un año de vigilancia permite desmantelar un punto de venta de cocaína en Boiro
El operativo se saldó con dos detenidos y más de 300 dosis intervenidas
La Guardia Civil de Boiro, en el marco de la Operación Gusarapos, ha detenido a un varón de 64 años y una mujer de 29, ambos de nacionalidad española, vecinos de Boiro y Ribeira, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
La investigación policial ha permitido desarticular un activo punto de distribución de sustancias estupefacientes a los consumidores finales en el municipio de Boiro. El origen de las actuaciones se remonta a las labores de vigilancia preventiva desarrolladas por los agentes, quienes detectaron un trasiego inusual y constante de consumidores habituales en las inmediaciones de una vivienda.
Durante los dispositivos de observación continuada en el último año, los agentes interceptaron de forma escalonada diversas cantidades de sustancias estupefacientes adquiridas por los compradores y formalizaron actas de aprehensión de sustancias, acumulando indicios probatorios sólidos sobre la venta continuada en este enclave minorista.
Un bloque de 58,93 gramos de cocaína
Una vez concluida la investigación, la Guardia Civil interceptó el vehículo en el que viajaban los investigados. Durante la inspección del habitáculo, los agentes localizaron una bolsa de plástico que contenía un bloque de 58,93 gramos de cocaína. Asimismo, en el registro de las pertenencias, se intervinieron varios billetes de curso legal fraccionados que se presume que procedían de las actividades ilícitas.
Tras la detención de los implicados y con la correspondiente autorización judicial, efectuaron una entrada y registro de la vivienda del investigado. Allí localizaron una cantidad adicional de cocaína, dos básculas de precisión y diversos recortes plásticos junto con útiles específicos para la confección y dosificación de las sustancias.
Intervención cautelar del vehículo
De igual manera, se procedió a la intervención cautelar del vehículo utilizado en los desplazamientos logísticos, dos teléfonos móviles y varias herramientas y dispositivos electrónicos hallados en la vivienda. Entre los efectos recuperados figuran diversas herramientas, ordenadores portátiles y una bicicleta que han quedado bajo custodia de la unidad.
La cantidad total de droga intervenida a lo largo de toda la operación policial asciende a un equivalente de 309,8 dosis de consumo.
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