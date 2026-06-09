EXPOSICIÓN
O mar feito arte: Juan Ares expón os seus mobles en Goiáns
A mostra reúne pezas elaboradas con redes de pesca e inspiradas no universo mariñeiro
O Pazo de Goiáns de Boiro acolle durante o mes de xuño unha exposición do deseñador boirense, Juan Ares. A inauguración da mostra, que coincidiu co Día Mundial dos Océanos, contou coa asistencia do alcalde, José Ramón Romero, e a concelleira de Cultura, María Outeiral.
Trátase dunha colección de mobles feitos con rede de pesca mariñeira, un traballo feito polo deseñador durante dez anos. Na mostra poden verse deseños de distintas coleccións realizadas ao longo dos anos, pero todas elas inspiradas no medio mariño.
Xunto coa inauguración da mostra, e para conmemorar o Día Mundial dos Océanos, tivo lugar un coloquio ofrecido polo deseñador sobre o respecto ao medio mariño e as oportunidades que este ofrece.
A mostra poderá visitarse durante o mes de xuño no Pazo de Goiáns en horario de mércores a sábado de 11.30 a 13.30 horas e de 18.00 a 21.00 horas; os martes de 18.00 a 21.00 horas e os domingos de 11.30 a 13.30 horas.
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