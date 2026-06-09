TURISMO
O Museo do Mar de Rianxo estrea este verán aulas enogastronómicas
A Mancomunidade Barbanza Arousa inviste 120.000 € no acondicionamento dos novos espazos
A Mancomunidade Barbanza Arousa segue avanzando no seu obxectivo de consolidarse como un destino enogastronómico diferenciado, de calidade e desestacionalizado, vencellado aos produtos do mar e aos caldos da terra (IXP Barbanza e Iria). Con ese fin estase a rehabilitar o patio e o edificio do Museo do Mar de Rianxo para crear no seu interior espazos permanentes e temporais para usos enogastronómicos.
O presidente da Mancomunidade e alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, xunto coa xerente da entidade, Fátima Cachafeiro, e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, visitaron hoxe as obras de acondicionamento, que encaran a súa recta final. Neste espazo renovado as empresas locais poderán presentar os seus produtos e realizaranse pequenos eventos que acheguen valor engadido.
"Esta é unha aposta de colaboración público-privada, dirixida a acadar o obxectivo de converter Barbanza Arousa nun destino enogastronómico diferenciado, de calidade e atractivo durante todo o ano", subliñou José Carlos Vidal. Unha aposta que ten "neste edificio emblemático, que honra a cultura mariñeira do territorio, un dos seus recursos máis importantes", engadiu a xerente Fátima Cachafeiro.
Tamén de identidade falou o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo. "Esta actuación, para nós, é unha dobre satisfacción. Por unha banda, incorpóranos dun xeito máis potente na estratexia turística da Mancomunidade, poñendo en valor a nosa historia mariñeira, o traballo daqueles que viviron, e aínda viven, do mar e os nosos produtos. E por outra banda, permítenos rehabilitar un equipamento como o Museo do Mar".
Traballos en marcha
Os traballos de acondicionamento do Museo do Mar, antiga Casa do Coxo, inclúen entre outras actuacións a renovación da cuberta, das fachadas exteriores, da carpintería externa e o pavimento de madeira danado do interior; o cambio do sistema de climatización e auga quente e melloras na accesibilidade como a eliminación do chanzo da porta de entrada ou a renovación dos aseos.
Ademais, as aulas de usos enogastronómicos disporán dos equipamentos necesarios: unha cociña industrial, con dous postos de traballo; pantalla con proxector; paneis informativos e unha reixa móbil para separar estes espazos do conxunto do museo, co fin de poder ter horarios diferentes.
A partir da entrada en funcionamento, neste verán, as aulas enogastronómicas acollerán obradoiros de cociña, showcookings, degustacións e catas comentadas, presentación de produtos de empresas locais e galegas, etc. Iniciativas, todas elas, dirixidas a pór en valor produtos gastronómicos da contorna, sobre todo vencellados ao mar e aos caldos da IXP Barbanza e Iria.
Sustentabilidade
O proxecto de rehabilitación con criterios de sustentabilidade do edificio e a creación de espazos enogastronómicos no Museo do Mar de Rianxo sae adiante ao abeiro do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSDT) Barbanza Arousa, promovido pola Mancomunidade.
O plan conta co apoio da Axencia Galega de Turismo, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, e está financiado con fondos Next Generation da UE. As dúas accións do proxecto contan cun orzamento conxunto de 120.000 euros.
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