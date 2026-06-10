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MEDIO AMBIENTE

Adega denuncia danos en hábitats protexidos na praia do Róbalo, en Aguiño

A asociación ecoloxista asegura que maquinaria pesada invadiu unha zona crítica da píllara das dunas

Retroexcavadora na praia de Róbalo, en Aguiño.

Retroexcavadora na praia de Róbalo, en Aguiño. / Adega

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Adega denuncia que, dende o pasado sábado, 6 de xuño, maquinaria pesada realizou labores de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación dunar na praia do Róbalo (ou da Tasca), en pleno centro da vila de Aguiño, en Ribeira.

Asegura que as actividades desenvolvéronse sobre a propia praia e afectaron hábitats de interese europeo do Anexo I da Directiva 92/43/CEE de Hábitats, entre os que se atopan os denominados cos códigos 2230 (Dunas con céspedes de Malcomietalia); 1210 (Vexetación anual sobre argazos); 2110 (Dunas móbiles embrionarias); 2120 (Dunas móbiles litorais con Ammophila arenaria-”dunas brancas"; e 2130* (Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea -"dunas grises"), "este último considerado prioritario".

Zona crítica da píllara das dunas

O espazo degradado inclúese, asemade, "dentro da zona de presenza e da zona crítica da píllara das dunas (Charadrius alexandrinus), ao abeiro do determinado polo plano de conservación deste taxón aprobado polo Decreto 9/2014. Esta especie de ave, considerada vulnerábel no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007), áchase en plena época de reprodución", subliñan dende Adega.

Zona explanada no areal de Aguiño.

Zona explanada no areal de Aguiño. / Adega

Sinalan asemade que, cando aínda non se cumpriu un ano do traspaso efectivo de competencias da costa á Xunta de Galiza, "esta nova agresión aos hábitats e especies protexidas pon a proba a xestión do litoral durante a tempada de verán. Só en 2025, a Consellería de Medio Ambiente autorizou máis de 400 chiringuitos nas praias galegas, aos que lles permite, ademais, permaneceren abertos dende a Semana Santa até final de verán, con subvencións de 1 millón de euros para facelos máis biosostibles. Semella, pois, bastante claro cal é o obxectivo da Xunta: converter a costa galega nun decorado para o turismo masivo.

Inspección da zona

Adega agarda que a denuncia destas actuacións "dea lugar a unha contundente actuación por parte da Xunta. Esiximos de Medio Ambiente que inspeccione in situ o lugar para verificar o alcance e natureza das afeccións detectadas". Debe comprobar tamén "a legalidade das actuacións realizadas, e a existencia das autorizacións ou avaliacións ambientais que resultasen preceptivas habida conta dos valores naturais presentes neste espazo".

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A asociación ecoloxista solicita tamén que a Xunta "adopte as medidas cautelares precisas para evitar a continuidade ou agravamento dos danos e, no caso de apreciar infracción da normativa, incoar o correspondente expediente sancionador e impoñer as medidas de restauración precisas".

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