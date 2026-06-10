Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gárgolas del HostalIES As FontiñasPavillón de Santa IsabelIntoxicaciones etílicasLobos en O Pino
instagram

LETRAS GALEGAS

A campaña Zernadas 27 súbese á frota de Autos Comparado

O Concello de Lousame agradece a colaboración da empresa familiar, fundada en 1947

Os autobuses de Autos Comparado súmanse á campaña Zernadas 27.

Os autobuses de Autos Comparado súmanse á campaña Zernadas 27. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Lousame

Autos Comparado SL, empresa de autobuses, únese á campaña Zernadas 27, para reclamarlle á Real Academia Galega que dedique o Día das Letras Galegas de 2027 a Diego Antonio Zernadas de Castro, coincidindo co 250 aniversario do seu pasamento.

Un apoio que amosará durante este ano 2026 na súa frota de microbuses, minibuses, autobuses e autobuses de luxo, que levarán rotulado o logotipo da campaña Zernadas 27 nas fiestras traseiras e na porta de entrada.

O alcalde de Lousame, Esteban Ares, xa aproveitara o acto do 17 de maio celebrado en Fruíme para agradecer o apoio de Autos Comparado SL aos responsables desta empresa familiar: Manolo Rodríguez, José Ramón Rodríguez e Lorena Rodríguez.

Un dos autobuses co logotipo da campaña Zernadas 27

Un dos autobuses co logotipo da campaña Zernadas 27 / Cedida

Autos Comparado SL é unha empresa familiar fundada no ano 1947 por Ramón Rodríguez Laíño. Unha firma nacida para cubrir o servizo entre as Minas de San Finx en Lousame e Noia, que foi medrando e adquirindo un amplo coñecemento e experiencia no sector.

Noticias relacionadas y más

Na actualidade, ofrece servizos de autobuses nas comarcas de Noia (Noia, Lousame, Porto do Son e Outes), Muros, Barbanza (Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo) e Santiago de Compostela, e tamén servizos de transporte nacionais e internacionais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents