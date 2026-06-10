URBANISMO
Luz verde ambiental para crear unha nova zona residencial en Ribeira
O plan abrangue unha superficie de 5.436,70 m2 de orixe industrial en desuso
A Xunta de Galicia deu luz verde ambiental ao Plan especial de reforma interior (PERI) do polígono número 8 do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) de Ribeira, que ten como obxecto desenvolver o polígono 8 de solo urbano non consolidado, lindeiro ao casco vello, para crear solo residencial. Trátase dunha parcela de orixe industrial que co paso dos anos foi quedando rodeada dunha trama residencial densa e na actualidade se atopa en desuso.
O PERI empezou a tramitarse para ordenar este ámbito, o que requirira do traslado da antiga factoría de elaboración e transformación de peixe, xunto ao pazo de San Lourenzo, na parroquia de Santa Uxía de Ribeira.
Bloque residencial en forma de L
A superficie incluída no PERI abrangue un total de 5.436,70 m2, tras excluír unha pequena superficie na parte nordeste que non pertencía á parcela industrial. Na zona norte, xunto ao pazo, proponse un bloque residencial en forma de L; no borde sueste, prevese unha reserva de equipamento; e proponse tamén unha zona verde entre a edificación residencial e a rúa Pero Meogo, ao oeste do ámbito.
O informe ambiental estratéxico (IAE) emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e publicado no Diario Oficial de Galicia establece que non se prevé que o referido plan teña efectos ambientais significativos sempre que se cumpran e atendan as condicións incluídas na propia resolución en cuestións relacionadas coa integración paisaxística, a protección dos valores do patrimonio cultural, a zonificación acústica ou os servizos básicos.
Consultas previas
Unha vez emitido, o IAE remitiuse ao promotor e ao órgano substantivo xunto cos informes recibidos na fase de consultas previas e desde hoxe xa está dispoñible para o público en xeral na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, segundo se recolle no anuncio publicado no DOG.
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- El legendario París-Dakar revive en Fontiñas: así es la versión del barrio compostelano
- El secretario general de la ONU nombra a un compostelano como Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR
- Las llamas devoran parte de un coche en Santiago: la conductora y su perro lograron salir a tiempo
- El aeropuerto de Santiago cambia Heathrow por Gatwick, pero mantendrá su vuelo diario con Londres este invierno
- Hijos de Rivera lanza Santa Clara, su nueva cerveza temporal en colaboración con Basqueland Brewing
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos