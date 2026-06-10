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URBANISMO

Luz verde ambiental para crear unha nova zona residencial en Ribeira

O plan abrangue unha superficie de 5.436,70 m2 de orixe industrial en desuso

Zona proposta para habilitar novo solo residencial.

Zona proposta para habilitar novo solo residencial. / Google Maps

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Xunta de Galicia deu luz verde ambiental ao Plan especial de reforma interior (PERI) do polígono número 8 do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) de Ribeira, que ten como obxecto desenvolver o polígono 8 de solo urbano non consolidado, lindeiro ao casco vello, para crear solo residencial. Trátase dunha parcela de orixe industrial que co paso dos anos foi quedando rodeada dunha trama residencial densa e na actualidade se atopa en desuso.

O PERI empezou a tramitarse para ordenar este ámbito, o que requirira do traslado da antiga factoría de elaboración e transformación de peixe, xunto ao pazo de San Lourenzo, na parroquia de Santa Uxía de Ribeira.

Bloque residencial en forma de L

A superficie incluída no PERI abrangue un total de 5.436,70 m2, tras excluír unha pequena superficie na parte nordeste que non pertencía á parcela industrial. Na zona norte, xunto ao pazo, proponse un bloque residencial en forma de L; no borde sueste, prevese unha reserva de equipamento; e proponse tamén unha zona verde entre a edificación residencial e a rúa Pero Meogo, ao oeste do ámbito.

O informe ambiental estratéxico (IAE) emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e publicado no Diario Oficial de Galicia establece que non se prevé que o referido plan teña efectos ambientais significativos sempre que se cumpran e atendan as condicións incluídas na propia resolución en cuestións relacionadas coa integración paisaxística, a protección dos valores do patrimonio cultural, a zonificación acústica ou os servizos básicos.

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Consultas previas

Unha vez emitido, o IAE remitiuse ao promotor e ao órgano substantivo xunto cos informes recibidos na fase de consultas previas e desde hoxe xa está dispoñible para o público en xeral na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, segundo se recolle no anuncio publicado no DOG.

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