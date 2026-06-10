ACTO
Memoria, palabra e represión: Ribeira lembra dous irmáns castigados polo franquismo
O venres presentarase o libro 'Enrique e Manuel Fernández Sendón. Memoria, palabra e represión'
O Centro Cultural Lustres Rivas, de Ribeira, acollerá o venres, día 12 ás 20.00 horas, a presentación da obra Enrique e Manuel Fernández Sendón. Memoria, palabra e represión, escrita por X. L. Axeitos, Uxío Bobillo e Carlos Cimadevila, enmarcada na colección de Episodios Republicanos Barbanzáns.
Ao acto, promovido pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza (CRMHB) coa colaboración do Concello de Ribeira, asistirán a concelleira de Cultura, Ana Barreiro; o presidente da CRMHB, Carlos Cimadevila; un dos autores, Xosé Luís Axeitos; e o psiquiatra xubilado, Fidel Vidal.
A obra afonda na historia destes irmáns ribeirenses que destacaron pola seu labor político, literario e sindical para seguir na senda de dignificar a memoria de todas aquelas persoas que loitaron pola defensa dos principios democráticos durante a Guerra Civil e a ditadura.
Apoio municipal
O primeiro tenente de alcalde, Vicente Mariño, sinalou na presentación do acto que "dende o Concello apoiamos as actividades dunha entidade nacida en 2012 cun ámbito de traballo comarcal que xa se traduciu en numerosas iniciativas, entre elas, en Ribeira coa presentación de varios libros sobre memoria histórica ou a colocación dunha peza de Soledad Penalta no Malecón".
Pola súa banda, os representantes da CRMHB manifestaron que "este libro supón un exercicio de recuperación da memoria histórica e tamén da dignificación de dúas figuras castigadas pola represión franquista, nun contexto no que moitas veces foron silenciadas durante décadas. A obra reconstrúe as súas vivencias persoais, o compromiso republicano, o impacto da represión e a pegada cultural e humana que deixaron na sociedade galega".
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