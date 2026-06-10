SENTENCIA
Multado con 720 euros por agredir a un cliente que defendió a una camarera en Boiro
Le propinó un puñetazo en la cara y lo derribó al suelo
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La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre al pago de una multa de 720 euros por cometer un delito de lesiones al agredir a otro varón en Boiro.
Los hechos sucedieron el 26 de marzo de 2022. El investigado increpó a una camarera a la salida de un bar y, cuando otro cliente intervino para evitar la confrontación, le propinó un puñetazo en la cara y lo derribó al suelo.
Pérdida de un incisivo
Durante el incidente, la víctima sufrió diversas contusiones y la pérdida de un incisivo superior. El tribunal considera acreditada, tras la valoración de las pruebas, la autoría del delito por parte del investigado.
La sentencia no es firme, ya que puede recurrirse ante el TSXG.
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