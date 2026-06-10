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SENTENCIA

Multado con 720 euros por agredir a un cliente que defendió a una camarera en Boiro

Le propinó un puñetazo en la cara y lo derribó al suelo

Audiencia Provincial de A Coruña.

Audiencia Provincial de A Coruña. / German Barreiros/Roller Agencia

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre al pago de una multa de 720 euros por cometer un delito de lesiones al agredir a otro varón en Boiro.

Los hechos sucedieron el 26 de marzo de 2022. El investigado increpó a una camarera a la salida de un bar y, cuando otro cliente intervino para evitar la confrontación, le propinó un puñetazo en la cara y lo derribó al suelo.

Pérdida de un incisivo

Durante el incidente, la víctima sufrió diversas contusiones y la pérdida de un incisivo superior. El tribunal considera acreditada, tras la valoración de las pruebas, la autoría del delito por parte del investigado.

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La sentencia no es firme, ya que puede recurrirse ante el TSXG.

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