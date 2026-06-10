INFRAESTRUTURAS
O peirao interior de Muros recupera estabilidade tras un investimento de 460.000 euros
A conselleira do Mar supervisou as obras, que están a piques de rematar
Marta Villaverde coñeceu as novas fórmulas para garantir a semente do mexillón
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investiu 460.000 euros na reconstrución dun tramo do peirao interior da dársena de Muros. A titular do departamento autonómico, Marta Villaverde, visitou as obras que se atopan a piques de rematar.
Explicou que os traballos consistiron na reconstrución dun tramo de peirao de 18 metros de lonxitude para reforzar a súa estabilidade, afectada pola propia acción do mar. Ademais, engadiu que ao tratarse dunha zona accesible ao tránsito, a actuación realizada reforzará a seguridade das persoas e da maquinaria que circula habitualmente sobre ela.
En concreto, as obras incluíron a demolición ata a súa cimentación de toda a parte afectada polos problemas de estabilidade. Para isto foi preciso retirar previamente todos os elementos de mobiliario urbano existentes na contorna da actuación. Estes elementos estanse a repoñer ao finalizar as obras, unha vez reparados e substituídas as súas pezas de ancoraxe. Os traballos incluíron tamén a reposición de todos os servizos afectados.
Maior orzamento
As obras de reconstrución parcial do peirao interior de Muros adxudicáronse inicialmente por 361.000 euros pero, unha vez iniciados os traballos, o orzamento tivo que incrementarse polos danos ocultos que rexistraba a estrutura. Durante o inicio das escavacións constatouse que o material de recheo da explanada estaba constituído por area e non por pedra como se prevía. Ante este cambio, resultou necesario variar a pendente de escavación prevista para facela máis tendida e conter así o material areoso.
Ademais, dado que o material areoso presenta un alto contido en finos que podería provocar unha elevación significativa da turbidez da auga, Portos de Galicia instalou unha barreira antiturbidez para limitar a dispersión dos sedimentos. Finalmente, empregouse formigón somerxido para executar os encontros entre o peirao existente e o novo.
Apoio ao sector miticultor
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, tamén visitou este mércores as long-lines (cordas de captación de mexilla) que a Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) ten en Muros, e expresou o seu apoio ao sector miticultor na busca de alternativas para garantir o subministro estable de semente.
As long-lines son unha das fórmulas que se están levando a cabo de xeito experimental nas rías galegas para garantir ese subministro do bivalvo e posibilitar que as campañas non dependan de xeito exclusivo da presenza de cría de mexillón nas rochas ou das cordas colectoras das bateas.
Villaverde supervisou, xunto co presidente de Opmega, Ricardo Herbón, e outros representantes da organización, a operativa dos traballos que se realizan nas long-lines, o proceso de izado de cordas e o transporte, ademais de comprobar a calidade e abundancia de mexilla que se produce nelas.
A titular de Mar destacou a importancia estratéxica da miticultura para a comunidade, definíndoa como "unha das actividades fundamentais da economía azul galega", tanto pola súa capacidade para xerar emprego, como polo seu papel esencial na cohesión social e económica das vilas costeiras.
Neste sentido, lembrou que Galicia continúa consolidándose como unha das principais potencias acuícolas de Europa. Segundo os últimos datos dispoñibles, durante o ano 2025 a produción da acuicultura mariña galega acadou as 189.251 toneladas, das que 177.638 corresponderon ao mexillón. Os moluscos bivalvos representaron o 94,6 % da produción total, xerando un valor económico superior aos 136 millóns de euros.
A conselleira salientou o esforzo realizado polos profesionais do mar para manter a competitividade e a sustentabilidade dunha actividade que constitúe unha referencia internacional pola súa calidade, trazabilidade e respecto polo medio mariño.
Nesa liña, reafirmou o compromiso da Xunta co sector para afrontar os retos presentes e futuros, especialmente os relacionados coa dispoñibilidade de semente, os posibles efectos do cambio climático e a mellora da planificación dos espazos marítimos.
A visita prodúcese logo de que a Comisión do Mexillón acordase o pasado 28 de maio ampliar un mes máis o prazo de extracción de semente deste bivalvo, co obxectivo de facilitar o abastecemento do sector e garantir a continuidade da actividade produtiva.
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