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SUCESO

Evacúan al hospital a un bañista arrastrado por la corriente en Porto do Son

Un golpe de mar le permitió llegar a la orilla, donde fue auxiliado por varias personas

Playa del Dique, de Porto do Son.

Playa del Dique, de Porto do Son. / queverengalicia.com

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José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

Un hombre precisó asistencia sanitaria tras sufrir dificultades para salir del mar en Porto do Son y fue evacuado al Hospital do Barbanza.

El 112 Galicia recibió, en torno a las 18.00 horas, la llamada de un particular alertando de que un hombre estaba siendo arrastrado por la corriente en la playa de O Dique, en Baroña (Porto do Son).

De inmediato, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo y el Servicio de Gardacostas de Galicia.

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Poco después, a través de otra llamada, se informó de que la persona había conseguido salir impulsada por un golpe de mar y que estaba siendo auxiliada por varias personas. Los alertantes confirmaron que precisaba asistencia sanitaria, tras lo cual fue trasladada al hospital.

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