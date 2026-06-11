ACTO
Irene Lourido presenta en Ribeira a premiada novela 'O lado nobre'
A obra é unha crónica íntima sobre os coidados, a dependencia e a fraxilidade da vida
A xornalista Irene Lourido presentou o libro O lado nobre co que resultou gañadora no X Certame de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira. A obra foi escollida entre unha vintena de orixinais presentados e destaca polo seu relato persoal e conmovedor; unha crónica íntima sobre os coidados, a dependencia e a fraxilidade da vida.
Cun estilo directo e emotivo, os textos máis introspectivos vanse fundindo con anécdotas de momentos vitais, nun exercicio de memoria e noutro de proxección ante a necesidade de atopar beleza e dignidade nos momentos máis difíciles.
Creación literaria en galego
A escritora estivo arroupada pola alcaldesa, María Sampedro, e o director da editorial Xerais, Fran Alonso. A rexedora destacou a traxectoria do concurso "que naceu hai 20 anos co afán de promover, apoiar e poñer en valor a creación literaria en lingua galega e conmemorar a concesión do título de cidade".
Enxalzou, así mesmo, o traballo de Irene Lourido, coñecida xornalista da CRTVG que se estreou como escritora con esta novela. "Xornalismo e literatura están estreitamente vencellados. Un narra os feitos, a realidade, cinguíndose a unha estrutura e uns criterios marcados pola noticiabilidade; mentres que a outra permite abordar a escrita, quizais, con menos moldes e plasmar coas palabras escenarios reais ou ficticios. Non é de estrañar, polo tanto, que sexan moitos os xornalistas que decidan aventurarse na literatura", afirmou Sampedro.
Subliñou ademais que este relato visibiliza unha situación pola que "todas as persoas aquí presentes pasamos, en maior ou menor medida, ben sexa ocupando o rol de coidador ou o de paciente".
Testemuño sobre a enfermidade
Agora o público pode mergullarse nas páxinas deste testemuño sobre a enfermidade, que tamén se erixe como unha celebración da resistencia humana e da tenra relación entre unha filla e o seu pai, que convida a unha xornada de portas abertas á intimidade que eles dous construíron ao longo dos anos.
A escritora asegurou que esta peza xurdiu da experiencia propia; como unha maneira de canalizar a hospitalización longa de seu pai, polo que homenaxea "a todas as persoas que foron os nosos referentes e como, de maneira paulatina ou abrupta, cambia o papel".
Canto á sanidade pública
Nas páxinas tamén se presenta un diálogo entre a adulta e a nena, polo que ten un carácter confesional ao tratar "un tema duro con moitísima esperanza e delicadeza", segundo puntualizou o director de Xerais, para quen se plasman reflexións emocionais e intelectuais, ademais de erixirse este libro como "un canto universal á sanidade pública".
As persoas asistentes á presentación levaron cadanseu exemplar de balde asinado pola autora. O nome de Irene Lourido únese con esta obra ao de outros autores e autoras distinguidos en edicións previas do certame: As mellores intencións, de Begoña Paz; Vertixes, de Ignacio Silva; Orlando pendurado, de Goretti Fariña; Liña azul, de David Pobra; A cacería, de Amadeo Cobas; Un home estraño, de Antonio Tizón; Celada, de Antonio Piñeiro; Lúa Nova, de Irene Montero; e O xogo de Escher, de Manuel Esteban Domínguez.
Convenio para a décimo primeira edición
Durante o acto, o Concello de Ribeira e a Editorial Xerais tamén reafirmaron a continuidade do certame asinando o convenio para o desenvolvemento da décimo primeira edición; un concurso literario que supón un premio de 3.000 euros, un diploma acreditativo e a publicación da obra.
O acordo foi rubricado pola rexedora e o director da referida editorial. "Unha mostra máis do compromiso desta Administración local coa cultura, concretamente, coa literatura, fomentando a creación literaria, enriquecendo o catálogo de libros en galego e erixindo este premio como un dos grandes referentes a nivel autonómico", remarcou a alcaldesa.
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