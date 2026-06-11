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INCLUSIÓN SOCIAL

A solidariedade de Ribeira impulsa as vivendas inclusivas de Ambar

O festival Mimarte Fest esgotou as entradas, pero mantén aberta a Fila 0

Sergio Pouso, esquerda, Tania Fuego, Herminia Pouso e Milagros Rey.

Sergio Pouso, esquerda, Tania Fuego, Herminia Pouso e Milagros Rey. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Auditorio Municipal de Ribeira acollerá o 26 de xuño o Mimarte Fest, un musical solidario coa Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional, que xa colgou o cartel de entradas esgotadas, transformando o éxito de público nun impulso directo para a inclusión social na comarca de Barbanza.

Cartel promocional do Mimarte Fest 2026.

Cartel promocional do Mimarte Fest 2026. / Cedida

Na presentación participaron a concelleira Herminia Pouso; a presidenta de Ambar, Milagros Rey; a responsable técnica e artística do festival, Tania Fuego; e o alumno do Espazo Mimarte e usuario de Ambar, Sergio Pouso.

Impulso institucional e un fogar para a inclusión

A concelleira Herminia Pouso destacou o compromiso das administracións locais co tecido asociativo e cos proxectos que xeran un impacto real na vida dos veciños e veciñas. Agradeceu a Ambar "o seu incansable labor para lograr unha sociedade máis inclusiva".

Pola súa banda, Milagros Rey, presidenta de Ambar, amosou a súa fonda gratitude polo apoio recibido. "Grazas aos fondos recadados na colaboración co Espazo Mimarte a través do seu musical solidario, poderemos avanzar na rehabilitación do Ecosistema de Vivendas Inclusivas, o cal resultará clave para materializar este proxecto e ofrecer un recurso fundamental ás persoas usuarias e ás súas familias".

Estendeu os agradecementos ao Espazo Mimarte por impulsar a iniciativa, ao Concello de Ribeira por facilitar os medios loxísticos, e a toda a cidadanía que mercou a súa entrada. Ademais, lembrou que as persoas que queiran seguir colaborando poden facelo a través da Fila 0 mediante Bizum (Código ONG: 14265).

Creatividade, esforzo e segredos por descubrir

No plano artístico, Tania Fuego destacou o enorme traballo que hai detrás do espectáculo e os trazos xerais dunha posta en escena que promete emocionar e divertir a partes iguais. "Van actuar alumnos das diferentes disciplinas que se imparten na escola, dende danzas urbanas, teatro musical, ballet..., de todo!".

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Sergio Pouso, alumno en Mimarte, asegurou que, ademais de "facer teatro co meu grupo de compañeiros, fago un montón de cousas relacionadas co que quero ser no futuro. Quero crear xogos, ser actor e cantante".

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