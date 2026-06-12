Paisaje, mar, vino y gastronomía: la carta de presentación de Barbanza Arousa en Madrid

La Mancomunidad Barbanza Arousa presentó ayer en Madrid el destino a profesionales del sector turístico con el objetivo de dar a conocer los principales atractivos de este territorio gallego como propuesta diferenciada para los viajeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y de calidad.

El acto contó con la participación del presidente de la Mancomunidad, José Carlos Vidal, acompañado por la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y sus homólogos de Boiro, José Ramón Romero y Rianxo, Julián Bustelo, así como por la gerente de la entidad, Fátima Cachafeiro.

Al encuentro acudieron treinta representantes de agencias de viajes interesados en conocer de primera mano la oferta turística de la comarca así como los paquetes que se han creado en torno a la misma.

Desconexión y autenticidad

José Carlos Vidal puso en valor la riqueza paisajística y natural del territorio, la conexión entre mar y montaña, así como la posibilidad de disfrutar de experiencias alejadas de la masificación, donde predominan la tranquilidad, el descanso, la desconexión y la autenticidad.

Subrayó también la calidad de la gastronomía local y de los productos del mar de la ría de Arousa, así como la importancia de la tradición pesquera, marisquera y conservera en la identidad de la comarca. Del mismo modo, puso de relieve el creciente interés que despierta la oferta enoturística del territorio y la excelencia de sus vinos.

Tras la presentación del destino, los asistentes participaron en una cata comentada de vinos de la Indicación Geográfica Protegida Terras do Barbanza e Iria, una oportunidad para acercarse a la singularidad de unos vinos que reflejan las características únicas del territorio y su estrecha vinculación con el paisaje atlántico.

La jornada concluyó con un cóctel promocional durante el que los participantes pudieron seguir descubriendo los sabores y productos que distinguen a Barbanza Arousa, favoreciendo además el intercambio de impresiones y el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración entre el destino y los profesionales turísticos asistentes.

Modelo basado en la calidad y la sostenibilidad

Con esta acción promocional, la Mancomunidad Barbanza Arousa refuerza su estrategia de posicionamiento en mercados nacionales prioritarios, apostando por un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la puesta en valor de los recursos naturales, culturales, gastronómicos y enológicos que definen la identidad de la comarca.

Dicha iniciativa ha sido posible gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Mancomunidad Barbanza Arousa y la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de las acciones de promoción turística impulsadas para fortalecer la visibilidad del destino en mercados estratégicos y contribuir a la comercialización de la oferta turística del territorio.

Un destino singular

La colaboración entre ambas entidades permite desarrollar actuaciones orientadas a incrementar el conocimiento de Barbanza Arousa entre los profesionales del sector y potenciar su posicionamiento como uno de los destinos más singulares de Galicia.

La Mancomunidad continúa así trabajando para consolidarse como un destino de referencia para aquellos viajeros que buscan experiencias genuinas, contacto con la naturaleza, una gastronomía de excelencia y la posibilidad de descubrir la Galicia más auténtica.