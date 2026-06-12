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FEIRA

Ribeira convértese esta fin de semana no escaparate do vehículo híbrido e eléctrico

A Praza de España acolle a oferta de dez concesionarios e trece marcas

Fernández Vila, terceiro esquerda, Francisco Martínez e María Sampedro, no acto inaugural.

Fernández Vila, terceiro esquerda, Francisco Martínez e María Sampedro, no acto inaugural. / X.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Ribeira acolle esta fin de semana a VII Feira do vehículo híbrido e eléctrico, na que participan dez concesionarios e trece marcas. Estará aberta ao público na Praza de España ata o domingo, de 11.00 a 20.00 horas, con entrada gratuíta.

O acto inaugural estivo presidido pola alcaldesa, María Sampedro, o presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude, e o director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, quen apuntou que se Galicia quere avanzar na descarbonización da súa economía "a transición ao ecosistema de mobilidade eléctrica e conectada é fundamental".

Vehículos menos contaminantes

Fernández Vila lembrou que o Goberno galego está a facer unha clara aposta por incentivar a compra de vehículos menos contaminantes e eficientes a través do programa Renova o teu vehículo, que na última edición axudou a que os datos de matriculacións nos catro primeiros meses do ano en Galicia tiveran un repunte do 25%, tres veces máis que a media nacional.

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Aproveitou para subliñar que os apoios da Administración autonómica esténdense a todo o sector da automoción e non só ao consumidor final, grazas a un Plan director que se articula en torno a 67 medidas e que conta cun orzamento que supera os 230 millóns de euros.

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