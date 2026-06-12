MAR
Salvamento auxilia a dos barcos de Porto do Son y Noia en las costas de Carnota y Asturias
Los seis tripulantes de los pesqueros 'La Chainza' y 'Novo Mar I' resultaron ilesos
El pesquero La Chainza, con cuatro tripulantes a bordo, ha sido remolcado esta mañana a Porto do Son por Salvamento Marítimo tras pararse el motor.
La embarcación dio aviso a las 8.50 horas de que se había quedado sin máquina cuando estaba frente a la playa de Lariño, en Carnota.
El centro de Salvamento de Fisterra movilizó a la Salvamar Regulus, que remolcó al pesquero hasta el puerto de Porto do Son, adonde llegó a las 10.40 horas. Todos los tripulantes resultaron ilesos.
La Chainza es un pesquero de artes menores del Cantábrico con puerto base en Porto do Son. Dado de alta en 1999, cuenta con más de 13 metros de eslora y tiene casco de madera.
Otros dos marineros del pesquero Novo Mar I, con puerto base en Noia, fueron rescatados por Salvamento Marítimo en la costa de Asturias la pasada noche, al quedar embarrancado el barco en la isla Erbosa, en las proximidades de Cabo Peñas, tras sufrir una vía de agua.
La embarcación lanzó un aviso de socorro y activó su radiobaliza, lo que permitió movilizar desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Gijón a la salvamar Rigel y al helicóptero Helimer 207.
El helicóptero procedió al rescate de los dos tripulantes, que fueron trasladados al puerto de El Musel en buen estado. Durante la mañana de este viernes, el Helimer 207 permanece sobrevolando la zona para evaluar el estado en el que se encuentra el pesquero.
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