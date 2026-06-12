Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Son do CamiñoLa primavera más secaMoncho CascarillaAbastosEl Papa en Canarias
instagram

MAR

Salvamento auxilia a dos barcos de Porto do Son y Noia en las costas de Carnota y Asturias

Los seis tripulantes de los pesqueros 'La Chainza' y 'Novo Mar I' resultaron ilesos

El pesquero 'La Chainza' quedó sin máquina frente a la costa de Carnota.

El pesquero 'La Chainza' quedó sin máquina frente a la costa de Carnota. / S. M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

El pesquero La Chainza, con cuatro tripulantes a bordo, ha sido remolcado esta mañana a Porto do Son por Salvamento Marítimo tras pararse el motor.

La embarcación dio aviso a las 8.50 horas de que se había quedado sin máquina cuando estaba frente a la playa de Lariño, en Carnota.

El centro de Salvamento de Fisterra movilizó a la Salvamar Regulus, que remolcó al pesquero hasta el puerto de Porto do Son, adonde llegó a las 10.40 horas. Todos los tripulantes resultaron ilesos.

La Chainza es un pesquero de artes menores del Cantábrico con puerto base en Porto do Son. Dado de alta en 1999, cuenta con más de 13 metros de eslora y tiene casco de madera.

Otros dos marineros del pesquero Novo Mar I, con puerto base en Noia, fueron rescatados por Salvamento Marítimo en la costa de Asturias la pasada noche, al quedar embarrancado el barco en la isla Erbosa, en las proximidades de Cabo Peñas, tras sufrir una vía de agua.

La embarcación lanzó un aviso de socorro y activó su radiobaliza, lo que permitió movilizar desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Gijón a la salvamar Rigel y al helicóptero Helimer 207.

Noticias relacionadas y más

El helicóptero procedió al rescate de los dos tripulantes, que fueron trasladados al puerto de El Musel en buen estado. Durante la mañana de este viernes, el Helimer 207 permanece sobrevolando la zona para evaluar el estado en el que se encuentra el pesquero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents