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INAUGURACIÓN

Boiro rende tributo ao seu produto estrela: o mexillón

Unha escultura de Tucho Abalo conxuga arte, reciclaxe e identidade na nova glorieta da vila

O alcalde e o escultor ante a obra 'O Corazón da Ría' inaugurada onte en Boiro.

O alcalde e o escultor ante a obra 'O Corazón da Ría' inaugurada onte en Boiro. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro inaugurou a nova glorieta da Avenida da Constitución, no entronque coa rúa Salvador Allende, na que a escultura O Corazón da Ría rende homenaxe ao produto estrela da ría: o mexillón. O alcalde, José Ramón Romero, participou na inauguración da peza xunto co seu creador, Tucho Abalo.

O Corazón da Ría é unha obra escultórica realizada con ferro e materiais reciclados que conta con dezaseis elementos individuais en forma de cuncha de mexillón distribuídos de forma que semellan unha gran flor, xunto cunha peza central de dous mexillóns fusionados en forma de corazón simbolizando unha letra B.

Asistentes ao acto inaugural da rotonda e da escultura en Boiro.

Asistentes ao acto inaugural da rotonda e da escultura en Boiro. / Cedida

Trátase dunha obra do escultor boirense Tucho Abalo realizada con materiais recollidos das nosas praias en xornadas de limpeza voluntaria. Un manifesto de Upcycling.art, arte medioambiental que transforma residuos mariños nun activo de valor incalculable.

O acto complementouse cunha degustación de mexillóns.

O acto complementouse cunha degustación de mexillóns. / Cedida

O conxunto engloba tres piares que definen o municipio: a B de Boiro; o corazón, símbolo de amor pola terra; e o mexillón, motor económico e cultural da ría. "Con esta pequena homenaxe feita escultura o que queremos é reflictir o traballo de madrugadas no mar, de sacrificio, de innovación e tamén de compromiso co noso contorno", recoñeceu o alcalde.

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A nova glorieta é o resultado dunha obra de humanización e mellora da seguridade viaria nun tramo da Avenida da Constitución mediante a que se construíron unhas beirarrúas de soleira de formigón e carril bici nunha zona de abundante tránsito peonil pola proximidade dos centros de ensino.

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