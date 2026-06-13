Convierte una escuela en desuso de Boiro en un punto de venta de drogas: la Fiscalía pide seis años de prisión

La Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, juzgará el jueves, día 18, a un vecino de Boiro, que ya se encuentra en prisión por tráfico de drogas y para el que la Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel y la imposición de una multa de 43.724 euros, por un nuevo delito continuado contra la salud pública.

El acusado, según relata la Fiscalía, utilizaba como punto de venta una escuela unitaria en desuso. Fue detenido el 4 de diciembre de 2025 por agentes de la Guardia Civil durante un registro de dicho inmueble, cuando él estaba en su interior junto con otras personas consumidoras de drogas.

Sustancias valoradas en 14.574 euros

Los agentes le incautaron cocaína, heroína, cannabis, resina de cannabis, hojas de planta de cannabis y MDMA. El valor total de las drogas incautadas se cifró en 14.574,77 euros.

Además, portaba 2.065 euros "procedentes de la actividad ilícita", balanzas de precisión con restos de drogas, una pistola detonadora de fogueo, agendas y libretas con anotaciones manuscritas sobre ventas, deudas con compradores con sus nombres o apodos, cantidades adeudadas e incluso referencias a pagos hechos por Bizum.