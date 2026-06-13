SERVIZOS SOCIAIS
Ribeira impulsa unha guía dixital de recursos de atención á infancia e á adolescencia
As entidades poden achegar información sobre os seus programas ata o 5 de xullo
A Mesa Local da Infancia e Adolescencia de Ribeira (MIA), coordinada pola Concellería de Servizos Sociais, inicia unha campaña de recollida de información para a elaboración da primeira Guía de recursos de atención á infancia e adolescencia.
Será un material gratuíto en formato dixital, ao servizo da cidadanía, que será difundido dende o Concello de Ribeira unha vez editado.
Convite de participación
Durante a primeira fase de recollida da información, as persoas representantes de cada comisión enviarán un convite de participación ás distintas entidades que atenden á infancia e adolescencia no municipio.
Aquelas que desexen difundir os seus programas a través da guía, teñen a oportunidade de participar cubrindo un formulario online antes do 5 de xullo, dispoñible no seguinte enderezo: https://forms.gle/DNHKMwGrap2pE9Dg9.
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