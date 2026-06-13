Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Son do CamiñoLa primavera más secaMoncho CascarillaAbastosEl Papa en Canarias
instagram

SERVIZOS SOCIAIS

Ribeira impulsa unha guía dixital de recursos de atención á infancia e á adolescencia

As entidades poden achegar información sobre os seus programas ata o 5 de xullo

Casa consistorial de Ribeira.

Casa consistorial de Ribeira. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Mesa Local da Infancia e Adolescencia de Ribeira (MIA), coordinada pola Concellería de Servizos Sociais, inicia unha campaña de recollida de información para a elaboración da primeira Guía de recursos de atención á infancia e adolescencia.

Será un material gratuíto en formato dixital, ao servizo da cidadanía, que será difundido dende o Concello de Ribeira unha vez editado.

Convite de participación

Durante a primeira fase de recollida da información, as persoas representantes de cada comisión enviarán un convite de participación ás distintas entidades que atenden á infancia e adolescencia no municipio.

Noticias relacionadas y más

Aquelas que desexen difundir os seus programas a través da guía, teñen a oportunidade de participar cubrindo un formulario online antes do 5 de xullo, dispoñible no seguinte enderezo: https://forms.gle/DNHKMwGrap2pE9Dg9.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents