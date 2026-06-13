SERVIZOS
Ribeira reforza este verán o transporte público á praia do Vilar
O servizo funcionará nos meses de xullo e agosto con varias frecuencias en horario de tarde
O Concello de Ribeira acordou coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a UTE XG-847 a implantación dun Servizo de Interese Municipal (SIMU) que reforzará durante este verán a conexión de transporte público coa praia do Vilar.
A Administración local terá que facer unha achega máxima de 10.053,30 euros. A alcaldesa, María Sampedro, explica que "somos conscientes de que a praia do Vilar é un dos nosos maiores reclamos turísticos e son moitas as persoas, tanto veciños como visitantes, que se desprazan a esta paraxe de gran riqueza medioambiental durante o verán para gozar dos paseos pola contorna e do areal".
Aliviar o tráfico na zona
Nas proximidades, engade, rexístrase un elevado volume de vehículos, polo que, "para avanzar na mobilidade nesta área, o Concello de Ribeira asina este convenio que posibilitará viaxar ata o areal sen necesidade de utilizar o coche durante os meses de xullo e agosto, con diversas frecuencias en horario de tarde".
A medida pretende aliviar o número de vehículos particulares nas inmediacións e que todo o mundo, tamén quen non dispoña de vehículo propio, poida gozar do Vilar.
O acordo busca dar resposta a unha necesidade de mobilidade colectiva dentro do concello mellorando a oferta de servizos que presta o actual sistema de transporte público, ademais da vantaxe que suporá para a promoción turística de Ribeira un avance no traslado de viaxeiros por estrada e, en consecuencia, a diminución da conxestión viaria.
- Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 80 hectáreas
- De Ames a Negreira, las alumnas que lideran las notas de la PAU de Galicia: «Sabía que la nota era buena... pero no tanto»
- Conxo rinde homenaje al histórico árbol plantado por Moncho Cascarilla con una estatua tras su polémica tala
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- El restaurante de Santiago que triunfa con sus cachopos: 'No tienen nada que envidiarle a los de Asturias
- Galicia se enfrenta a un episodio de calor extremo: alerta roja en Pontevedra y hasta 33 grados en Santiago
- Estuvo a punto de dejarlo y ahora este compostelano es campeón mundial de culturismo: 'La gente me dice que no sabe cómo soy capaz
- ¿Reconoces a alguien? La foto viral de los Basquiños que está emocionando a Santiago