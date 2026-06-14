RIBEIRA
Aguiño rende homenaxe a Manuel Ayaso cun novo mural colectivo
A iniciativa da Asociación Francisco Lorenzo Mariño contou coa colaboración de alumnado do CEIP Heroínas de Sálvora.
A Asociación Francisco Lorenzo Mariño, de Aguiño (Ribeira), en colaboración cun grupo de alumnado do CEIP Heroínas de Sálvora, coordinado pola mestra Sara Reiriz, elaborou un novo mural en homenaxe a Manuel Ayaso Dios.
A obra está baseada en dous dos debuxos que o artista aguiñés de recoñecido prestixio internacional doou para a casa da cultura da parroquia, que leva o seu nome.
O mural, que xa está rematado, "é tamén un recoñecemento e unha lembranza á súa dona, Lucía Rivas, case un ano despois do seu pasamento o 22 de xuño de 2025", subliñan dende a asociación.
Lucía, engaden, "foi sen dúbida a musa de Ayaso, a súa dona e nai de Julián e Mónica, que preservou e defendeu o legado do artista; unha persoa solidaria que doou numerosas obras para causas benéficas, artísticas e culturais, ademais da metade da colección que o artista e ela doaron ao Concello de Ribeira".
A obra artística inclúe os logotipos da asociación, o colexio e a UPA Ribeira, xa que está pintada na fachada do local parroquial de Aguiño. A iniciativa contou coa colaboración e consentimento do párroco dende o principio.
Este é o segundo mural que promove a asociación, xa que en 2024 creou outro con motivo do primeiro aniversario do pasamento de Manuel Ayaso.
A relación de Manuel e Lucía coa entidade foi moi estreita dende o seu regreso a Galicia. En 2009 o artista foi recoñecido como Aguiñés das Artes, e a el adicaron tamén a Semana Cultural de 2020, que organizan dende hai máis de dúas décadas.
Pola súa banda, Lucía agasallou á asociación e ao colexio de Aguiño diversos materiais do pintor cando este faleceu, tales como papel, pinturas, pinceis e cores para o atelier do centro educativo que tamén leva o seu nome, xa que foi inaugurado polo propio Ayaso nunha visita e charla co alumnado en 2022, na que estivo acompañado do xestor cultural municipal Unai González, amigo persoal que tamén propiciou a visita ao CEIP O Grupo en 2021 e a edición da publicación de poemas infantís e debuxos Paxarada que editou a ANPA Santa Uxía.
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