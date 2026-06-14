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RIBEIRA

Aguiño rende homenaxe a Manuel Ayaso cun novo mural colectivo

A iniciativa da Asociación Francisco Lorenzo Mariño contou coa colaboración de alumnado do CEIP Heroínas de Sálvora.

Escolares do CEIP Heroínas de Sálvora diante da nova obra mural de Aguiño.

Escolares do CEIP Heroínas de Sálvora diante da nova obra mural de Aguiño. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Asociación Francisco Lorenzo Mariño, de Aguiño (Ribeira), en colaboración cun grupo de alumnado do CEIP Heroínas de Sálvora, coordinado pola mestra Sara Reiriz, elaborou un novo mural en homenaxe a Manuel Ayaso Dios.

A obra está baseada en dous dos debuxos que o artista aguiñés de recoñecido prestixio internacional doou para a casa da cultura da parroquia, que leva o seu nome.

Mural creado por estudantes e a mestra Sara Reiriz.

Mural creado por estudantes e a mestra Sara Reiriz. / Cedida

O mural, que xa está rematado, "é tamén un recoñecemento e unha lembranza á súa dona, Lucía Rivas, case un ano despois do seu pasamento o 22 de xuño de 2025", subliñan dende a asociación.

Lucía, engaden, "foi sen dúbida a musa de Ayaso, a súa dona e nai de Julián e Mónica, que preservou e defendeu o legado do artista; unha persoa solidaria que doou numerosas obras para causas benéficas, artísticas e culturais, ademais da metade da colección que o artista e ela doaron ao Concello de Ribeira".

Os escolares pintaron a nova obra artística na fachada do local parroquial.

Os escolares pintaron a nova obra artística na fachada do local parroquial. / Cedida

A obra artística inclúe os logotipos da asociación, o colexio e a UPA Ribeira, xa que está pintada na fachada do local parroquial de Aguiño. A iniciativa contou coa colaboración e consentimento do párroco dende o principio.

Este é o segundo mural que promove a asociación, xa que en 2024 creou outro con motivo do primeiro aniversario do pasamento de Manuel Ayaso.

A relación de Manuel e Lucía coa entidade foi moi estreita dende o seu regreso a Galicia. En 2009 o artista foi recoñecido como Aguiñés das Artes, e a el adicaron tamén a Semana Cultural de 2020, que organizan dende hai máis de dúas décadas.

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A obra complementa a outra elaborada en 2024, á dereita.

A obra complementa a outra elaborada en 2024, á dereita. / Cedida

Pola súa banda, Lucía agasallou á asociación e ao colexio de Aguiño diversos materiais do pintor cando este faleceu, tales como papel, pinturas, pinceis e cores para o atelier do centro educativo que tamén leva o seu nome, xa que foi inaugurado polo propio Ayaso nunha visita e charla co alumnado en 2022, na que estivo acompañado do xestor cultural municipal Unai González, amigo persoal que tamén propiciou a visita ao CEIP O Grupo en 2021 e a edición da publicación de poemas infantís e debuxos Paxarada que editou a ANPA Santa Uxía.

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