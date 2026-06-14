Cocaína, heroína, armas y dinero: a juicio tres vecinos de Ribeira

Un hombre y una mujer de Ribeira serán juzgados el viernes, día 19, en la Audiencia Provincial, en Santiago, por un delito contra la salud pública tras incautarles la Policía Nacional droga por valor de 147.303,45 euros.

La Fiscalía solicita para él una pena de 6 años de prisión y la imposición de una multa de 300.000 euros, y para la mujer, 4 años de cárcel y una sanción de igual cuantía.

Los agentes registraron sus viviendas el 30 de octubre de 2025. En la vivienda del varón, que estaba acompañado de un grupo de consumidores-compradores, hallaron 985 gramos de cocaína y 5,5 gramos de heroína, además de 10.130 euros en efectivo, "dinero supuestamente proveniente del tráfico de drogas, habida cuenta de que no se le conoce al investigado actividad profesional y retribución alguna", relata la Fiscalía.

En el domicilio de la mujer la Policía halló 37,4 gramos de cocaína y 1,4 gramos de heroína, así como 20.950 euros en metálico, sin que conste tampoco que tenga actividad profesional y retribución alguna. Además, en la vivienda tenía útiles para la conservación, tráfico, adulteración y consumo de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes.

Compañeros de actividades ilícitas

La Fiscalía considera que ambos acusados "eran compañeros de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas" y empleaban ambos domicilios "para el almacenamiento, adulteración y distribución" de sustancias estupefacientes.

Otro vecino de Ribeira será juzgado también el viernes, día 19, en la Audiencia en Santiago. La Fiscalía solicita una pena de 7 años y 4 meses de prisión por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

En octubre de 2022, la Policía Nacional, tras un dispositivo de vigilancia, comprobó que al domicilio del acusado acudían numerosos jóvenes consumidores de drogas.

Numerosos útiles

Al registrar la vivienda, los agentes hallaron diversos utensilios destinados al corte, preparación y elaboración de sustancias estupefacientes: cuchillos, 14 navajas, cucharas con restos de sustancia de color blanco, amoníaco, y 5 pipas de fumar, además de 7 cuadernos con anotaciones de ventas, 6 móviles y 440 euros en metálico.

Asimismo, le fueron incautados 18,5 gramos de cocaína, 20,8 gramos de heroína, 16,9 gramos de marihuana y 9 pastillas de metadona. Además, la Policía encontró dos revólveres de las marcas Smith & Weson (con 26 cartuchos) y Olimpique 6, así como un puño americano, un arma prohibida, que no puede poseerse legalmente.