FEIRA DO AUTOMÓBIL DE RIBEIRA
Uns 175.000 galegos aforraron 21,3 M€ en impostos ao mercar vehículos de segunda man
Galicia é a comunidade coa tributación más baixa neste eido
O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, visitou a VII Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico de Ribeira, acompañado pola alcaldesa, María Sampedro, e o presidente da asociación de empresarios local, Francisco Martínez Gude.
Corgos subliñou que, preto de 175.000 galegos aforraron máis de 21,3 millóns de euros desde 2024, grazas ás rebaixas fiscais postas en marcha pola Xunta para mercar un vehículo de segunda man.
"Uns cartos que, en vez de destinalos a pagar impostos puideron empregalos para outras necesidades de gasto ou para aforro", aseverou.
Lembrou que o Goberno galego tomou a decisión de aliviar o custo final da compra de vehículos de segunda man, "que é onde temos competencia", referíndose á rebaixa en máis da metade do Imposto de Transmisións Patrimoniais, pasando do 8% ao 3%.
Deste xeito, engadiu, "unha persoa que merque un vehículo de segunda man por 18.000 euros pasará de pagar 1.440 euros de ITP a abonar 540, cun aforro de 900 euros". Unha medida que sitúa a Galicia como a comunidade cunha tributación máis baixa de toda España neste eido.
Corgos destacou tamén que para incentivar a compra de vehículos máis respectuosos co medio ambiente, a Xunta decidiu eliminar este imposto para os de 0 emisións e para as bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido e vehículos de mobilidade persoal.
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