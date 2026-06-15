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ANDAINA

O Club de Xubilados de Lousame completa en Santiago a peregrinación polo Camiño da Ría de Muros e Noia

Un cento de persoas percorreron a etapa entre Bertamiráns e Compostela

Participantes na última etapa de peregrinación entre Bertamiráns e Santiago.

Participantes na última etapa de peregrinación entre Bertamiráns e Santiago. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Lousame

Un cento de persoas participaron na derradeira etapa da andaina polo Camiño a Santiago da Ría de Muros Noia, organizada polo Club de Xubilados de Lousame en colaboración co Concello. Unha ruta que discorreu entre Bertamiráns (Ames) e a praza do Obradoiro de Santiago.

A andaina foi guiada polo técnico municipal de Deportes, Germán Romero, asistido polo técnico de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral, e varias persoas voluntarias. Na camiñada participaron os concelleiros de Seguridade Viaria, José Antonio Ces, e Protección Civil, Yésica Fernández Miguéns, así como o presidente e a vicepresidenta do Club de Xubilados de Lousame, Francisco Avelino García e Isabel González.

Os participantes na andaina remataron na Praza do Obradoiro.

Os participantes na andaina remataron na Praza do Obradoiro. / Cedida

En Compostela, os sendeiristas atopáronse co grupo de gaitas e pandeireterias O Son do Pote, que os acompañaron nos últimos metros polas rúas ata a praza do Obradoiro.

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Con esta terceira etapa, o Club de Xubilados de Lousame pecha a peregrinación a Compostela pola Ría de Muros e Noia, que iniciaran e maio de 2024 e que intentaran recuperar en outono, pero tiveran que adiar as saídas polo mal tempo e a falta de días dispoñibles.

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