ANDAINA
O Club de Xubilados de Lousame completa en Santiago a peregrinación polo Camiño da Ría de Muros e Noia
Un cento de persoas percorreron a etapa entre Bertamiráns e Compostela
Un cento de persoas participaron na derradeira etapa da andaina polo Camiño a Santiago da Ría de Muros Noia, organizada polo Club de Xubilados de Lousame en colaboración co Concello. Unha ruta que discorreu entre Bertamiráns (Ames) e a praza do Obradoiro de Santiago.
A andaina foi guiada polo técnico municipal de Deportes, Germán Romero, asistido polo técnico de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral, e varias persoas voluntarias. Na camiñada participaron os concelleiros de Seguridade Viaria, José Antonio Ces, e Protección Civil, Yésica Fernández Miguéns, así como o presidente e a vicepresidenta do Club de Xubilados de Lousame, Francisco Avelino García e Isabel González.
En Compostela, os sendeiristas atopáronse co grupo de gaitas e pandeireterias O Son do Pote, que os acompañaron nos últimos metros polas rúas ata a praza do Obradoiro.
Con esta terceira etapa, o Club de Xubilados de Lousame pecha a peregrinación a Compostela pola Ría de Muros e Noia, que iniciaran e maio de 2024 e que intentaran recuperar en outono, pero tiveran que adiar as saídas polo mal tempo e a falta de días dispoñibles.
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