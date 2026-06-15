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EXPERIENCIAS BOVIÑO

Profesionais do viño, da hostalaría e do turismo crean sinerxías en Boiro

A Deputación destaca o papel do LAB Barbanza como espazo de innovación

O alcalde de Boiro, no centro, e a deputada Rosa Ana García no acto inaugural.

O alcalde de Boiro, no centro, e a deputada Rosa Ana García no acto inaugural. / D. C.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O LAB Barbanza acolleu as Experiencias BoViño, que reuniron en Boiro profesionais do viño, da hostalaría e do turismo para compartir experiencias, crear novas conexións e abrir oportunidades de colaboración arredor dun sector con forte arraigo no territorio.

Os Encontros no Viveiro – Experiencias BoViño nacen coa vontade de poñer en valor o patrimonio vitivinícola da zona, dar visibilidade aos viños producidos na comarca e favorecer a relación entre adegas, profesionais da restauración, proxectos turísticos e persoas emprendedoras.

Cultura empresarial e talento local

No encontro, promovido polo Concello de Boiro e a Deputación da Coruña, participaron tamén o alcalde, José Ramón Romero, e a deputada provincial de Industria, Emprego e Política Demográfica, Rosa Ana García. Ambos destacaron a importancia de apoiar iniciativas que conectan produto, territorio, cultura empresarial e talento local.

"O sector vitivinícola é un bo exemplo de como a tradición pode transformarse en oportunidade cando se combina con innovación, profesionalización e capacidade emprendedora. O viño xera actividade económica, impulsa a hostalaría, reforza o turismo e contribúe a crear identidade arredor dun territorio", afirmou Rosa Ana García.

Subliñou que a provincia conta con proxectos vinculados ao rural que precisan apoio, acompañamento e espazos para compartir coñecemento. Nese sentido, sinalou o papel do LAB Barbanza como un exemplo do modelo que a Deputación promove a través da Rede Provincial de Coworking.

Novas iniciativas

"O LAB Barbanza demostra que o emprendemento non ten que concentrarse só nos grandes núcleos urbanos. Desde espazos coma este acompañamos proxectos, axudamos a crear sinerxías e oportunidades para que novas iniciativas empresariais poidan consolidarse e medrar", apuntou.

A Deputación da Coruña enmarca esta colaboración na súa estratexia de apoio ao emprendemento, á creación de emprego e á dinamización económica local, que desenvolve a través do Plan de Emprego Local e da Rede Provincial de Coworking.

Doce espazos especializados

Esta rede, da que forma parte o LAB Barbanza desde o ano 2018, consolidouse como unha das principais ferramentas provinciais para acompañar proxectos empresariais, especialmente nos concellos de menor tamaño e nas comarcas rurais.

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Actualmente, a Rede Provincial de Coworking está formada por 12 espazos especializados distribuídos por toda a provincia. Neles ofrécese asesoramento, formación, infraestruturas, acompañamento técnico e apoio á creación de sinerxías entre persoas emprendedoras, empresas e administracións locais.

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