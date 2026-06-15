CELEBRACIÓNS
Sardiñas, música e inchables nas festas do verán de Artes, en Ribeira
A tradicional sardiñada complementarase con churrasco, pan e viño, todo de balde
A parroquia de Artes (Ribeira) celebra esta fin de semana as Festas do Verán. O programa festivo foi presentado polo concelleiro de Festexos, Fernando Abraldes; a presidenta da comisión, Rosa Orellán; a secretaria, Naíma El Gargari; e os colaboradores Manuel Reiriz e Arturo Vidal.
"Xa levamos varias fins de semana desfrutando do ambiente festivo das nosas parroquias e, desta vez, Artes converterase na protagonista con tres días de actividades, onde a tradicional sardiñada é un dos seus sinais de identidade ao converterse nun punto onde moita xente fai comunidade", subliñou Abraldes.
Destacou tamén o "gran traballo" da comisión, á que brindou o apoio do Concello de Ribeira, "que estará ao carón de tódalas entidades para dinamizar cada recuncho do noso municipio durante o verán".
As celebracións comezarán o venres, día 19, na honra de San Antonio. Haberá dianas e alboradas a cargo do grupo de gaitas Os Liantes, e misa solemne con procesión ás 12.00 horas. Na verbena actuarán o grupo Leite con Jalletas e Planet Discomóvil con Mateo Abelleira.
Campionato de chave
O sábado, día 20, renderán homenaxe á Virxe do Carme, con misa e procesión ás 12.00 horas. Os Liantes amenizarán as rúas e, pola tarde, haberá actividades para a rapazada, a partir das 17.00 horas, con inchables e escuma, e disputarase un campionato de chave por parellas, con trofeo para as dúas primeiras. A orquestra La Travesía e Planet Discomóvil con Tito Maverick invitarán a bailar ao público pola noite.
As festas rematarán o domingo, día 21, dedicado ao Sagrado Corazón de Xesús, con misa e procesión ao mediodía. Os Liantes percorrerán as rúas coa súa música, e a partir das 13.00 horas haberá sardiñada e churrascada con cachelos, pan e viño, todo de balde. A sesión vermú será amenizada polo Grupo Arena.
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