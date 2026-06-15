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CELEBRACIÓNS

Sardiñas, música e inchables nas festas do verán de Artes, en Ribeira

A tradicional sardiñada complementarase con churrasco, pan e viño, todo de balde

Fernando Abraldes, no centro, cos membros da comisión de festas de Artes.

Fernando Abraldes, no centro, cos membros da comisión de festas de Artes. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A parroquia de Artes (Ribeira) celebra esta fin de semana as Festas do Verán. O programa festivo foi presentado polo concelleiro de Festexos, Fernando Abraldes; a presidenta da comisión, Rosa Orellán; a secretaria, Naíma El Gargari; e os colaboradores Manuel Reiriz e Arturo Vidal.

"Xa levamos varias fins de semana desfrutando do ambiente festivo das nosas parroquias e, desta vez, Artes converterase na protagonista con tres días de actividades, onde a tradicional sardiñada é un dos seus sinais de identidade ao converterse nun punto onde moita xente fai comunidade", subliñou Abraldes.

Cartel das festas do verán de Artes, en Ribeira.

Cartel das festas do verán de Artes, en Ribeira. / Cedida

Destacou tamén o "gran traballo" da comisión, á que brindou o apoio do Concello de Ribeira, "que estará ao carón de tódalas entidades para dinamizar cada recuncho do noso municipio durante o verán".

As celebracións comezarán o venres, día 19, na honra de San Antonio. Haberá dianas e alboradas a cargo do grupo de gaitas Os Liantes, e misa solemne con procesión ás 12.00 horas. Na verbena actuarán o grupo Leite con Jalletas e Planet Discomóvil con Mateo Abelleira.

Campionato de chave

O sábado, día 20, renderán homenaxe á Virxe do Carme, con misa e procesión ás 12.00 horas. Os Liantes amenizarán as rúas e, pola tarde, haberá actividades para a rapazada, a partir das 17.00 horas, con inchables e escuma, e disputarase un campionato de chave por parellas, con trofeo para as dúas primeiras. A orquestra La Travesía e Planet Discomóvil con Tito Maverick invitarán a bailar ao público pola noite.

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As festas rematarán o domingo, día 21, dedicado ao Sagrado Corazón de Xesús, con misa e procesión ao mediodía. Os Liantes percorrerán as rúas coa súa música, e a partir das 13.00 horas haberá sardiñada e churrascada con cachelos, pan e viño, todo de balde. A sesión vermú será amenizada polo Grupo Arena.

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