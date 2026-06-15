TURISMO
Veleiros, bateas e rutas naturais para descubrir A Pobra do Caramiñal
O Concello quere que veciños e visitantes coñezan o municipio a través de experiencias
A área de Turismo do Concello da Pobra do Caramiñal presentou a programación de actividades para o verán. Baixo o lema Vive a esperiencia, convida tanto á veciñanza como ás persoas visitantes a descubrir o municipio a través de experiencias vinculadas ao mar, á natureza e ao patrimonio local.
Entre as propostas destaca o Turismo Mariñeiro, unha iniciativa que permite coñecer de preto a tradición pesqueira e marisqueira que marcou a historia e o desenvolvemento da Pobra. As saídas realizaránse os días 14 e 28 de xullo e o 4 e 18 de agosto, cun prezo de 12 euros para as persoas adultas e de 6 euros para menores de 10 anos.
Outra das actividades é a Ruta do Mexillón en embarcación tradicional, unha experiencia que permite navegar pola ría para descubrir de preto a realidade das bateas e o cultivo dun dos produtos máis representativos da gastronomía galega.
A proposta inclúe unha degustación de mexillón e viños da IXP Terra de Barbanza e Iria. Desenvolverase en distintas datas os meses de xullo e agosto con saídas ás 11.00, 13.00 e 17.00 horas. Ten un custo de 30 euros para as persoas adultas, mentres que para os menores de 12 anos o prezo é de 18 euros.
A oferta complétase cos Viaxes en Veleiro, programados durante as fins de semana comprendidas entre o 18 de xullo e o 23 de agosto. O custo desta actividade é de 15 euros por persoa os adultos e de 10 euros os menores de 12 anos.
No ámbito da natureza, a programación inclúe tamén unha ruta guiada polo río das Pedras, prevista para o 8 de agosto. A actividade será guiada polo xeógrafo Joaquín Rubal. O percorrido inclúe o desprazamento en microbús ata o Miradoiro de Valle-Inclán.
A actividade está recomendada para maiores de 12 anos e terá un custo de 15 euros por persoa.
A concelleira de Turismo, Estefanía Ramos, explicou que todas as propostas se enmarcan baixo unha filosofía coa que o Concello busca que quen visite o municipio "non só o coñeza, senón que poida vivilo en primeira persoa".
As inscricións poden formalizarse na Oficina de Turismo da Pobra do Caramiñal, situada na Casa Mariñeira, no parque do Castelo, así como a través do correo electrónico turismo@apobra.gal e dos teléfonos habilitados para este servizo.
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